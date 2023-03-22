Жизель Бюндхен подогрела слухи о новом романе и снялась в откровенной фотосессии

После развода с футболистом Томом Брэди звезде подиумов приписывают разные романы.

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42-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен подогрела слухи о своем новом романе и снялась в откровенной фотосессии. Об этом пишет TMZ.

Звезда подиумов и ее инструктор по джиу-джитсу часто проводят время на Коста-Рике. Накануне пару, которой приписывают роман, снова заметили вместе.

Хоаким Валенте и Жизель Бюндхен прогуливались по местному пляжу, бросали летучие диски и купались в океане.

В этот раз Хоаким продемонстрировал свое спортивное тело, а 42-летняя супермодель была одета в белую рубашку, темный топ и светлые джинсовые мини-шорты. К пляжному аутфиту бывший "ангел Victoria's Secret" добавила панамку, а волосы заплели в косичку.

К паре также присоединились их друзья и дети супермодели.

Жизель Бюндхен в Коста-Рике

Также бывшая жена Тома Брэди снялась в откровенной фотосессии для голливудского глянца Vanity Fair.

Она продемонстрировала целый набор модных летних образов – купальники, топы и боди.

Жизель Бюндхен

"Спасибо, Мишель Руис, что приехала в Коста-Рику, чтобы провести со мной время", — прокомментировала свою новую съемку мама двоих.

Жизель Бюндхен

"Да, Жизель Бюндхен видела ваши онлайн-теории о том, что она ведьма. Нет, она не отрицает своих мистических склонностей", — отметили журналисты издания.

Напомним, Жизель Бюндхен украсила обложку мартовского выпуска итальянского Vogue.

Также Фокус писал о другой теории касательно развития личной жизни 42-летней Жизель Бюндхен.