Жизель Бюндхен підігріла чутки про новий роман та знялася у відвертій фотосесії

Після розлучення з футболістом Томом Бреді зірці подіумів приписують різні романи.

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42-річна бразильська супермодель Жизель Бюндхен підігріла чутки про свій новий роман та знялася у відвертій фотосесії. Про це пише TMZ.

Зірка подіумів та її інструктор з джиу-джитсу часто проводять час на Коста-Ріці. Напередодні пару, якій приписують роман, знову помітили разом.

Хоакім Валенте та Жизель Бюндхен прогулювалися по місцевому пляжі, кидали летючі диски та купалися в океані.

Цього разу Хоакім продемонстрував своє спортивне тіло. А 42-річна супермодель була одягнута в білу сорочку, темний топ та світлі джинсові мінішорти. До пляжного аутфіту колишній "ангел Victoria's Secret" додала панамку, а волосся заплела в косичку.

До пари також приєдналися їхні друзі та діти супермоделі.

Жизель Бюндхен у Коста-Ріці

Також колишня дружина Тома Бреді знялася у відвертій фотосесії для голлівудського глянцю Vanity Fair.

Вона продемонструвала цілий набір модних образів — купальники, топи та боді.

Жизель Бюндхен

"Дякую, Мішель Руїс, що приїхала в Коста-Рику, щоб провести зі мною час✨", — прокоментувала свою нову зйомку мама двох.

Жизель Бюндхен

"Так, Жизель Бюндхен бачила ваші онлайн-теорії про те, що вона відьма. Ні, вона не заперечує своїх містичних схильностей", — зазначили журналісти видання.

Нагадаємо, Жизель Бюндхен прикрасила обкладинку березневого випуску італійського Vogue.

Також Фокус писав про іншу теорію щодо розвитку особистого життя 42-річної Жизель Бюндхен.