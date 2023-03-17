Супермодель Жизель Бюндхен зустрічається із сусідом-мільярдером, — ЗМІ

Ні модель, ні будівельний магнат не коментують чутки про свій роман.

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42-річна бразильська супермодель Жизель Бюндхен недовго страждала на самоті після розлучення з Томом Бреді. Як пише Daily Mail із посиланням на свої джерела, вже кілька місяців красуня зустрічається з другом колишнього чоловіка, 55-річним Джеффрі Соффером. Мільярдер, який заробив статок на будівництві, живе всього за кілька хвилин ходьби від будинку Жизель у Маямі. Пару вже неодноразово помічали разом, у тому числі на відпочинку в Коста-Ріці.

"Жизель проводила час із Джеффрі Соффером. Вони зустрічаються вже кілька місяців і таємно бачаться приблизно раз на тиждень", — розповів ЗМІ обізнаний інсайдер.

Девелопер і готельєр Соффер — вельми гідна пара для супермоделі, яка була однією з найоплачуваніших у світі, поки не вирішила присвятити себе сім'ї та вихованню двох дітей від зірки НФЛ Бреді. Після того, як Том відмовився покинути спортивну кар'єру, Жизель вирішила також повернутися в модну індустрію та подала на розлучення.

Свого часу Соффер був одружений із супермоделлю та акторкою Ель Макферсон. Вони побралися на Фіджі у 2013 році, і на двох у них було п'ятеро дітей: від попереднього шлюбу Макферсон із французьким фінансистом Арпадом Бюссоном і троє від попередніх стосунків Джеффрі. У 2017 році вони розлучилися.

Статок будівельного магната сьогодні оцінюється у 2,2 мільярда доларів, у його розпорядженні приватні літаки, супер'яхта й велика нерухомість. У колишнього чоловіка Жизель статки оцінювалися в 512 мільйонів доларів.

Сама Бюндхен не коментує свої нові стосунки.

Раніше Фокус писав, що Жизель повторила свій образ 19-річної давності, показавши, що за ці роки зовсім не змінилася.