Супермодель Жизель Бюндхен встречается с соседом-миллиардером, – СМИ

Ни модель, ни строительный магнат никак не комментируют слухи о своем романе.

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42-летняя бразильская супермодель Жизель Бюндхен недолго страдала в одиночестве после развода с Томом Брэди. Как пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники, уже несколько месяцев красавица встречается с другом бывшего мужа, 55-летним Джеффри Соффером. Миллиардер, сделавший состояние на строительстве, живет всего в паре минут ходьбы от дома Жизель в Майами. Пару уже неоднократно замечали вместе, в том числе на отдыхе в Коста-Рике.

"Жизель проводила время с Джеффри Соффером. Они встречаются уже несколько месяцев и тайно видятся примерно раз в неделю", – рассказал СМИ осведомленный инсайдер.

Девелопер и отельер Соофер – весьма достойная пара для супермодели, которая была одной из самых высокооплачиваемых в мире, пока не решила посвятить себя семье и воспитанию двух детей от звезды НФЛ Брэди. После того, как Том отказался бросить спортивную карьеру, Жизель решила тоже вернуться в модную индустрию и подала на развод.

В свое фремя Соффер был женат на супермодели и актрисе Эль Макферсон. Они связали себя узами брака на Фиджи в 2013 году, и на двоих у них было пятеро детей на двоих: от предыдущего брака Макферсон с французским финансистом Арпадом Бюссоном и трое от предыдущих отношений Джеффри.В 2017 году они развелись.

Состояние строительного магната сегодня оценивается в 2,2 миллиарда долларов, в его распоряжении частные самолеты, суперяхта и обширная недвижимость. У бывшего мужа Жизель состояние оценивалось в 512 миллионов долларов.

Сама Бюндхен никак не комментирует свои новые отношения.

Ранее Фокус писал, что Жизель повторила свой образ 19-летней давности, показав, что за эти годы совершенно не изменилась.