Ірина Шейк і Том Бреді готові жити разом

Модель, як повідомляється, дуже схвильована романом з колишнім чоловіком Жизель Бюндхен.

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Чутки про те, що модель Ірина Шейк і квотербек Том Бреді зустрічаються, ширяться уже давно. А тепер таблоїди повідомляють про те, що вона "дуже схвильована" романом зі спортсменом, якого називають "хлопцем її мрії". Про це пише Page Six.

37-річна Ірина "вражена Томом", повідомляє джерело, зазначаючи, що їй дуже подобається з ним зустрічатися.

"Він хлопець її мрії", — додав інсайдер.

Том Бреді

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З чуток, інтрижка пари стає все більш серйозною. І хоч кожен із них працює за своїм графіком, вони все одно намагаються бачитися так часто, як це можливо.

Інсайдер також зазначив, що Ірина готова приїжджати в Тому в будь-який час і перебуває з ним так довго, що це вже можна назвати спільним проживанням.

Ця інформація з'явилася після того, як стало відомо, що минулого місяця пара ночувала в Лос-Анджелесі та на початку цього місяця "ховалася" в готелі Twenty Two у Лондоні протягом двох днів.

Зірка НФЛ і модель були помічені в одному і тому ж розкішному готелі, але зареєструвалися окремо з різницею всього в п'ять хвилин.

Чутки про роман пари почали циркулювати в травні, коли інсайдер повідомив Page Six, що Шейк буквально "накинулася" на колишнього гравця New England Patriots на весіллі Джо Нахмада і Медісон Гедрік.

"Вона стежила за ним усі вихідні. А потім буквально накинулася на нього", — розповів тоді інсайдер.

Однак менеджер Шейк розкритикував цю інформацію, заявивши, що ця історія була "повністю вигаданою".

Том Бреді живе самотнім життям відтоді, як у жовтні 2022 року було оформлено його розлучення із супермоделлю Жизель Бюндхен.

Том Бреді та Жизель Бюндхен

Він і 43-річна модель Victoria's Secret продовжують виховувати 13-річного сина Бенджаміна та 10-річну доньку Вівіан. Спортсмен також є батьком 15-річного сина Джека від колишньої дівчини Бріджит Мойнахан.

А у Шейк є донька Леа після чотирирічного роману з актором Бредлі Купером. Вони розлучилися 2019 року.

Раніше стало відомо, що Ірина Шейк "звузила своє близьке коло", щоб "балакучі приятелі" не створили незручних ситуацій і не розбовтали зайвого журналістам таблоїдів.