Сама ніжність. Розкішна донька Моніки Белуччі з'явилася на показі Dior у Мумбаї

Дева Кассель давно є амбасадоркою бренду Dior.

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В індійському місті Мумбаї відбувся один із найгучніших світських заходів. Французький модний дім Dior уперше влаштував тут показ своєї нової колекції pre-fall 2023, зібравши не тільки найкращих моделей, а й зірковий десант із Голлівуду й Боллівуду. Серед гостей особливо вирізнялася 18-річна Дева Кассель, дочка італійської акторки Моніки Белуччі та французького актора Венсана Касселя.

На червоній доріжці дівчина позувала в розкішній сукні від Dior оливкового кольору з ліфом на тонких бретелях і спідницею, розшитою воланами, до підлоги. У руках вона тримала сумочку в тон, а образ завершували чорні босоніжки на підборах. Макіяж Деви був мінімалістичним, підкреслюючи її мигдалеподібні очі, а волосся зібране ззаду. Один із локонів обрамляв половину обличчя, надаючи дівчині образу голлівудської діви. Щоб не відволікати увагу від ансамблю, дівчина вирішила обійтися без прикрас.

Дева Кассель на показі в Мумбаї Фото: Getty

Дева вже кілька років є амбасадоркою розкішного дому моди, постійно з'являючись в елегантному вбранні на світських заходах, у сукнях і костюмах цього бренду. Вона робить успішну кар'єру у світі моди, а віднедавна вирішила спробувати себе в кіно. Враховуючи, що батьки дівчини — талановиті актори, є ймовірність, що й вона проявить себе якнайкраще в цій сфері.

Щодо модного показу, то креативна директорка Dior Марія Грація Кюрі не випадково влаштувала його в Індії. Модний дім близько 20 років співпрацює з ремісничим брендом Chanakya, що створює унікальні вишивки для суконь. Захід пройшов перед Воротами Індії. Це пам'ятник на згадку про індійських солдатів, загиблих в англо-афганських війнах і роки Першої світової війни, зведений за проєктом Едвіна Лаченса й урочисто відкритий 1931 року. Біля підніжжя арки горить вічний вогонь. На арці вирізано понад 90 тисяч імен воїнів.

Колекція наповнена любов'ю до Індії. У ній, серед іншого, представлені шовкові сукні та спідниці в стилі сарі, що покликаються на традиційні індійські силуети.

Раніше Фокус писав, що Дева Кассель прийшла з ретроукладкою та в тренчі з картою Парижа на показ Dior.