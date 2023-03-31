Сама нежность. Роскошная дочь Моники Белуччи появилась на показе Dior в Мумбаи

Дева Кассель давно является амбассадором бренда Dior.

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В индийском городе Мумбаи состоялось одно из самых громких светских мероприятий. Французский модный дом Dior впервые устроил тут показ своей новой коллекции pre-fall 2023, собрав не только лучших моделей, но и звездный десант из Голливуда и Болливуда. Среди гостей особенно выделялась 18-летняя Дева Кассель, дочь итальянской актрисы Моники Белуччи и французского актера Венсана Касселя.

На красной дорожке девушка позировала в роскошном платье от Dior оливкового цвета с лифом на тонких бретелях и юбкой, расшитой оборками, в пол. В руках она держала сумочку в тон, а образ завершали черные босоножки на каблуке. Макияж Девы был минималистичным, подчеркивая ее миндалевидные глаза, а волосы собраны сзади. Один из локонов обрамлял половину лица, придавая девушке образ голливудской дивы. Чтобы не отвлекать внимание от ансамбля, девушка решила обойтись без украшений.

Дева Кассель на показе в Мумбаи Фото: Getty

Дева уже несколько лет является амбассадором роскошного дома моды, то и дело появляясь в элегантных нарядах на светских мероприятиях в платьях и костюмах этого бренда. Она делает успешную карьеру в мире моды, а с недавних пор решила попробовать себя в кино. Учитывая, что родители девушки – талантливейшие актеры, есть вероятность, что и она проявит себя наилучшим образом в этой сфере.

Что касается модного показа, то креативный директор Dior Мария Грация Кьюри не случайно устроила его в Индии. Модный дом около 20 лет сотрудничает с ремесленническим брендом Chanakya, который создает уникальные вышивки для платьев. Мероприятие прошло перед Воротами Индии. Это монумент в память об индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны. Возведен по проекту Эдвина Лаченса и торжественно открыт в 1931 году. У подножия арки горит вечный огонь. На самой арке вырезано более 90 000 имен воинов.

Коллекция пропитана любовью к Индии. В ней, среди прочего, редставлены шелковые платья и юбки в стиле сари, отсылающие к традиционным индийским силуэтам.

Ранее Фокус писал, что Дева Кассель пришла с ретро-укладкой и в тренче с картой Парижа на показ Dior.