Сама нежность. Роскошная дочь Моники Белуччи появилась на показе Dior в Мумбаи
Дева Кассель давно является амбассадором бренда Dior.
В индийском городе Мумбаи состоялось одно из самых громких светских мероприятий. Французский модный дом Dior впервые устроил тут показ своей новой коллекции pre-fall 2023, собрав не только лучших моделей, но и звездный десант из Голливуда и Болливуда. Среди гостей особенно выделялась 18-летняя Дева Кассель, дочь итальянской актрисы Моники Белуччи и французского актера Венсана Касселя.
На красной дорожке девушка позировала в роскошном платье от Dior оливкового цвета с лифом на тонких бретелях и юбкой, расшитой оборками, в пол. В руках она держала сумочку в тон, а образ завершали черные босоножки на каблуке. Макияж Девы был минималистичным, подчеркивая ее миндалевидные глаза, а волосы собраны сзади. Один из локонов обрамлял половину лица, придавая девушке образ голливудской дивы. Чтобы не отвлекать внимание от ансамбля, девушка решила обойтись без украшений.
Дева уже несколько лет является амбассадором роскошного дома моды, то и дело появляясь в элегантных нарядах на светских мероприятиях в платьях и костюмах этого бренда. Она делает успешную карьеру в мире моды, а с недавних пор решила попробовать себя в кино. Учитывая, что родители девушки – талантливейшие актеры, есть вероятность, что и она проявит себя наилучшим образом в этой сфере.
Что касается модного показа, то креативный директор Dior Мария Грация Кьюри не случайно устроила его в Индии. Модный дом около 20 лет сотрудничает с ремесленническим брендом Chanakya, который создает уникальные вышивки для платьев. Мероприятие прошло перед Воротами Индии. Это монумент в память об индийских солдатах, погибших в англо-афганских войнах и в годы Первой мировой войны. Возведен по проекту Эдвина Лаченса и торжественно открыт в 1931 году. У подножия арки горит вечный огонь. На самой арке вырезано более 90 000 имен воинов.
Коллекция пропитана любовью к Индии. В ней, среди прочего, редставлены шелковые платья и юбки в стиле сари, отсылающие к традиционным индийским силуэтам.
Ранее Фокус писал, что Дева Кассель пришла с ретро-укладкой и в тренче с картой Парижа на показ Dior.