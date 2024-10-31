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Стиль жизни

Марина Аристова, Мария Бурмака и Алла Мазур: как прошла звездная премьера фильма "Время жить"

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Фото: Катерина Дехаб | премьера фильма "Время жить"

Премьера чувственной мелодрамы собрала селебрити, блогеров и журналистов на красной дорожке.

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Телеведущие Алла Мазур и Марина Аристова, певицы Маричка Бурмака и SOFO посетили премьеру чувственной драмы "Время жить". Событие состоялось 30 октября в кинотеатре Планета Кино в РЦ Blockbaster. Фокус побывал на событии.

Сценаристом французско-британской ленты "Время жить" стал британец Ник Пейн, который ранее работал над сценарием сериала "Корона".

В сюжете фильма история развивается вокруг перспективной шеф-повара Алмут, которую в фильме сыграла 28-летняя Флоренс Пью и Тобиаса, которого сыграл 41-летний американско-британский актер Эндрю Гарфилд. Ранее главного героя зрители могли видеть в роли Питера Паркера в фильме 2012 года Новый Человек-паук. Главную героиню зрители также могли видеть в биографическом спортивном фильме "Борьба с моей семьей", фильме ужасов "Солнцестояние" и "Маленькие женщины".

История начинается с несчастного случая, когда Алмут на своей машине сбивает Тобиаса. Это событие станет судьбоносным в жизни обоих персонажей. Именно после этой встречи между парой впоследствии возникнут чувства.

Марина Аристова и Макс Леонов Fullscreen
Марина Аристова и Макс Леонов
Фото: Катерина Дехаб
Мария Бурмака Fullscreen
Мария Бурмака
Фото: Катерина Дехаб
Слава Соломко Fullscreen
Слава Соломко
Фото: Катерина Дехаб
Виктория Кагаловская Fullscreen
Виктория Кагаловская
Фото: Катерина Дехаб
Максим Леонов Fullscreen
Максим Леонов
Фото: Катерина Дехаб
Макс Киреев Fullscreen
Макс Киреев
Фото: Катерина Дехаб
Ирина Слюнько Fullscreen
Ирина Слюнько
Фото: Катерина Дехаб
Евгений Еремин Fullscreen
Евгений Еремин
Фото: Катерина Дехаб
СОФО Fullscreen
СОФО
Фото: Катерина Дехаб
Алиса Дикалова (слева) Fullscreen
Алиса Дикалова (слева)
Фото: Катерина Дехаб

Напомним, ранее мы писали, как прошел концерт Оли Поялковой в Киеве.

Кроме этого, Фокус писал, как прошла звездная премьера анимации "Дикий робот".