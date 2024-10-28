Дочь на разогреве и объятия с Зибровым: как прошел концерт Оли Поялковой в Киеве

Семь лет Оля Полякова назначает свой концерт во Дворце спорта исключительно на 26 октября. На этот раз артистка снова показала грандиозное шоу на разогреве которого впервые выступила ее старшая дочь Мария.

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Певец Павел Зибров, телеведущие Маша Ефросинина и Леся Никиюк, радиоведущий Слава Демин с сыном и певцы TAYANNA и Геля Зозуля посетили первый с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, большой сольный концерт Оли Поляковой. Событие состоялось в эти выходные, 26 октября в стенах столичного Дворца Спорта. Фокус побывал на событии.

Интересно, что это седьмой концерт певицы во Дворце спорта, начиная с 2016 года. Разогревать "звездную маму" вышла старшая дочь артистки Маша Полякова, которая впервые выступала на сцене такого масштаба под псевдонимом Mary Poppers со своей рок-группой "Швы".

Во время концерта звучали не только главные хиты певицы, но и впервые переведенные с русского языка песни и новый репертуар, который войдет в новый альбом Поляковой.

Поддержать коллегу пришли многочисленные знаменитости — артисты, медийные личности и представители СМИ.

Слава Демин с сыном Фото: Пресслужба

ТАЯННА Фото: Пресслужба

Маша Ефросинина Фото: Пресслужба

Леся Никитюк Фото: Пресслужба

Павел Зибров Фото: Пресслужба

Геля Зозуля Фото: Пресслужба

Бажана Фото: Пресслужба

Никита Киселев Фото: Пресслужба

Мария Полякова

Елена Винярская Фото: Пресслужба

Оля Полякова Фото: Пресслужба

Оля Полякова и Маша Ефросинина Фото: Пресслужба

Оля Полякова и Павел Зибров Фото: Пресслужба

Напомним, ранее мы писали, что Оля Полякова назвала точную дату завершения войны в Украине.

Кроме этого, Фокус писал, что Анна Тринчер ответила, чем закончился ее скандал с Олей Поляковой.