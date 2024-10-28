Анна Тринчер ответила, чем закончился ее скандал с Олей Поляковой

Анна Тринчер призналась, что на самом деле, год назад, когда она упрекнула Олю Полякову насчет фильтров в Инстаграм, не было никакого скандала. Сейчас, по словам Тринчер, она в хороших отношениях с Олей.

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23-летняя певица Анна Тринчер спустя год после скандала с артисткой Олей Поляковой впервые прокомментировала в каких они отношениях сегодня. Подробностями певица поделилась в программе "Ближе к звездам" на ТЕТ.

Так, ровно год назад артистки презентовали совместную песню под названием "Шлях до перемоги", который исполнили в коллаборации Оля Полякова, Анна Тринчер и Позитив. Тогда певицы презентовали трек на одной из радиостанций страны. Во время записи Аня Тричер записала совместное разговорное сторис с Олей Поляковой, где сделала артистке замечание относительно фильтров, которые она использует у себя на странице в Инстаграм. Девушка упрекнула певицу, однако объяснила, что они ей не нужны, поскольку она выглядит очень хорошо и без них.

Уже тогда на одном из выпуска шоу Оли Поляковой и Маши Ефросининой "Взрослые девушки" певица возмущенно ответила Тринчер.

Тогда певица заявила, что в мамы ей годится и она хочет увидеть, какой она будет через двадцать лет и нужны ли ей тогда будут фильтры.

Как оказалось, сейчас певицы в хороших отношениях. По словам Тринчер, Полякова довольно экспрессивная женщина, однако тогда она не обиделась на нее. Сейчас же они находятся в хороших отношениях, более того Полякова очень поддерживает молодую исполнительницу.

"Это надо знать Олю. Она достаточно экспрессивная женщина. Она не обиделась. Это наш вайб общения. Она меня во многом поддерживает и я ее. У нас прекрасные отношения, которые никогда не портились. Тьфу-тьфу, потому что с ней легко можно испортить", — ответила Тринчер.

Напомним, ранее мы писали, что Анна Тринчер установила рекорд Украины.

Кроме этого, Фокус писал, что Александр Волошин сообщил, что помирился с Анной Тринчер.