Анна Тринчер установила рекорд Украины (фото)

Недавно девушка сообщила о запуске своего курса медитаций и уже успела наделать ажиотажа в инфопространстве. А уже сегодня Анна установила пространство для медитаций прямо в ТРЦ "Ocean Plaza".

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Украинская певица Анна Тринчер установила рекорд Украины собрав в одном месте более полутысячи человек зарегистрировав рекорд самой массовой медитации. Событие состоялось вчера, 24 октября, в ТРЦ "Ocean Plaza".

Так, недавно Анна Тринчер представила свой новый проект, посвященный практикам медитации. Уже вчера артистка решила провести публичное мероприятие прямо в торговом центре, которое сразу собрало большое количество людей, среди которых были и звездные гости и друзья артистки. Так, на фото можно увидеть блогеров Александра Залиско, Диану Глостер, Анастасию Скальницкую, Олю Шелби, телеведущую Наталью Солонник, певиц Марту Адамчук и Таню Ли.

По словам организаторов, цель проекта — научить людей основам медитации и помочь каждому найти внутренний покой в современном мире. Известно также, что продюсером проекта стала оранжевая блогерша Анита Соловей.

"Для меня этот проект — это не просто медитации, а возможность помочь людям почувствовать внутреннюю гармонию и стабильность в наше время. Я очень рада, что так много людей откликнулись и присоединились к этому событию. Это только начало, и я уверена, что медитация станет частью жизни многих украинцев", — отметила Анна Тринчер во время мероприятия.

Представители Книги рекордов Украины уже официально зафиксировали событие как самую массовую медитацию в стране. Кроме зарегистрированных участников, вокруг пространства собралось большое количество посетителей, заинтересованных приобщиться к практике и узнать больше о методиках медитации от Анны.

Арина Фото: Пресслужба

Валерия Андреевна Фото: Пресслужба

Марта Адамчук Фото: Пресслужба

Александр Залиско Фото: Пресслужба

Таня Ли Фото: Пресслужба

Анастасия Скальницкая Фото: Пресслужба

Оля Шелби Фото: Пресслужба

Натали Солоник Фото: Пресслужба

Диана Глостер Фото: Пресслужба

Напомним, ранее мы писали, что Александр Волошин сообщил, что помирился с Анной Тринчер.

Кроме этого, Фокус писал, что Анна Тринчерпрокомментировала слухи о романе с известным певцом.