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Стиль жизни

Анна Тринчер установила рекорд Украины (фото)

Анна Тринчер рекорд, Анна Тринчер медитации, Анна Тринчер рекорд по медитациям
Фото: Пресслужба | Анна Тринчер

Недавно девушка сообщила о запуске своего курса медитаций и уже успела наделать ажиотажа в инфопространстве. А уже сегодня Анна установила пространство для медитаций прямо в ТРЦ "Ocean Plaza".

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Украинская певица Анна Тринчер установила рекорд Украины собрав в одном месте более полутысячи человек зарегистрировав рекорд самой массовой медитации. Событие состоялось вчера, 24 октября, в ТРЦ "Ocean Plaza".

Так, недавно Анна Тринчер представила свой новый проект, посвященный практикам медитации. Уже вчера артистка решила провести публичное мероприятие прямо в торговом центре, которое сразу собрало большое количество людей, среди которых были и звездные гости и друзья артистки. Так, на фото можно увидеть блогеров Александра Залиско, Диану Глостер, Анастасию Скальницкую, Олю Шелби, телеведущую Наталью Солонник, певиц Марту Адамчук и Таню Ли.

По словам организаторов, цель проекта — научить людей основам медитации и помочь каждому найти внутренний покой в современном мире. Известно также, что продюсером проекта стала оранжевая блогерша Анита Соловей.

"Для меня этот проект — это не просто медитации, а возможность помочь людям почувствовать внутреннюю гармонию и стабильность в наше время. Я очень рада, что так много людей откликнулись и присоединились к этому событию. Это только начало, и я уверена, что медитация станет частью жизни многих украинцев", — отметила Анна Тринчер во время мероприятия.

Представители Книги рекордов Украины уже официально зафиксировали событие как самую массовую медитацию в стране. Кроме зарегистрированных участников, вокруг пространства собралось большое количество посетителей, заинтересованных приобщиться к практике и узнать больше о методиках медитации от Анны.

Арина рекорд Анны Тринчер, медитации Анны Тринчер Fullscreen
Арина
Фото: Пресслужба
Валерия Андреевна рекорд Анны Тринчер, медитации Анны Тринчер Fullscreen
Валерия Андреевна
Фото: Пресслужба
Марта Адамчук рекорд Анны Тринчер, медитации Анны Тринчер Fullscreen
Марта Адамчук
Фото: Пресслужба
Александр Залиско рекорд Анны Тринчер, медитации Анны Тринчер Fullscreen
Александр Залиско
Фото: Пресслужба
Таня Ли рекорд Анны Тринчер, медитации Анны Тринчер Fullscreen
Таня Ли
Фото: Пресслужба
Анастасия Скальницкая рекорд Анны Тричер, медитации Анны Тринчер Fullscreen
Анастасия Скальницкая
Фото: Пресслужба
Оля Шелби рекорд Анны Тринчер, медитации Анны Тринчер Fullscreen
Оля Шелби
Фото: Пресслужба
Натали Солоник рекорд Анны Тринчер, медитации Анны Тринчер Fullscreen
Натали Солоник
Фото: Пресслужба
Диана Глостер, рекорд Анны Тринчер, медитации Анны Тринчер Fullscreen
Диана Глостер
Фото: Пресслужба

Напомним, ранее мы писали, что Александр Волошин сообщил, что помирился с Анной Тринчер.

Кроме этого, Фокус писал, что Анна Тринчерпрокомментировала слухи о романе с известным певцом.