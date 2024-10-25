Анна Трінчер встановила рекорд України (фото)

Нещодавно дівчина повідомила про запуск свого курсу медитацій та вже встигла наробити ажіотажу в інфопросторі. А вже сьогодні Анна встановила простір для медитацій прямо в ТРЦ "Ocean Plaza".

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Українська співачка Анна Трінчер встановила рекорд України, зібравши в одному місці понад пів тисячі осіб, зареєструвавши рекорд наймасовішої медитації. Подія відбулася вчора, 24 жовтня, у ТРЦ "Ocean Plaza".

Так, нещодавно Анна Трінчер презентувала свій новий проєкт, присвячений практикам медитації. Вже вчора артистка вирішила провести публічний захід прямо в торговому центрі, який одразу зібрав велику кількість людей, серед яких були і зіркові гості та друзі артистки. Так, на фото можна побачити блогерів Олександра Заліско, Діану Глостер, Анастасію Скальницьку, Олю Шелбі, телеведучу Наталі Солоннік, співачок Марту Адамчук та Таню Лі.

За словами організаторів, мета проєкту — навчити людей основам медитації та допомогти кожному знайти внутрішній спокій у сучасному світі. Відомо також, що продюсером проєкту стала оранжева блогерка Аніта Соловей.

"Для мене цей проєкт — це не просто медитації, а можливість допомогти людям відчути внутрішню гармонію та стабільність у наш час. Я дуже рада, що так багато людей відгукнулися і приєдналися до цієї події. Це лише початок, і я впевнена, що медитація стане частиною життя багатьох українців", — зазначила Анна Трінчер під час заходу.

Представники Книги рекордів України вже офіційно зафіксували подію як наймасовішу медитацію в країні. Окрім зареєстрованих учасників, навколо простору зібралася велика кількість відвідувачів, зацікавлених долучитися до практики та дізнатися більше про методики медитації від Анни.

Аріна Фото: Пресслужба

Валерія Андріївна Фото: Пресслужба

Марта Адамчук Фото: Пресслужба

Олександр Заліско Фото: Пресслужба

Таня Лі Фото: Пресслужба

Анастасія Скальницька Фото: Пресслужба

Оля Шелбі Фото: Пресслужба

Наталі Солонік Фото: Пресслужба

Діана Глостер Фото: Пресслужба

Нагадаємо, раніше ми писали, що Олександр Волошин повідомив, що помирився з Анною Трінчер.

Крім цього, Фокус писав, що Анна Трінчер прокоментувала чутки про роман з відомим співаком.