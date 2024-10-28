Анна Трінчер відповіла, чим закінчився її скандал з Олею Поляковою

Анна Трінчер зізналася, що насправді, рік тому, коли вона дорікнула Олі Поляковій щодо фільтрів в Інстаграм, не було ніякого скандалу. Нині, за словами Трінчер, вона в гарних стосунках з Олею.

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23-річна співачка Анна Трінчер через рік після скандалу з артисткою Олею Поляковою вперше прокоментувала в яких вони стосунках сьогодні. Подробицями співачка поділилася в програмі "Ближче до зірок" на ТЕТ.

Так, рівно рік тому артистки презентували спільну пісню під назвою "Шлях до перемоги", яку виконали в колаборації Оля Полякова, Анна Трінчер та Позитив. Тоді співачки презентували трек на одній з радіостанцій країни. Під час запису Аня Трінчер записала спільне розмовне сторіс з Олею Поляковою, де зробила артистці зауваження щодо фільтрів, які вона використовує у себе на сторінці в Інстаграм. Дівчина дорікнула співачці, однак пояснила, що вони їй не потрібні, оскільки вона виглядає дуже гарно і без них.

Вже тоді на одному із випуску шоу Олі Полякової і Маші Єфросиніної "Дорослі дівчата" співачка обурливо відповіла Трінчер.

Тоді співачка заявила, що в мами їй годиться і вона хоче побачити, якою вона буде через двадцять років і чи їй тоді потрібні будуть фільтри.

Як виявилося, нині співачки в гарних відносинах. За словами Трінчер, Полякова доволі експресивна жінка, однак тоді вона не образилася на неї. Зараз же вони перебувають в гарних відносинах, ба більше Полякова дуже підтримує молоду виконавицю.

"Це треба знати Олю. Вона достатньо експресивна жінка. Вона не образилася. Це наш вайб спілкування. Вона мене багато в чому підтримує і я її. У нас прекрасні стосунки, які ніколи не псувалися. Тьху-тьху, бо з нею легко можна зіпсувати", — відповіла Трінчер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Анна Трінчер встановила рекорд України.

Крім цього, Фокус писав, що Олександр Волошин повідомив, що помирився з Анною Трінчер.