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Стиль життя

Дочка на розігріві та обійми із Зібровим: як пройшов концерт Олі Поялкової в Києві

Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту
Фото: Пресслужба | Оля Полякова

Сім років Оля Полякова призначає свій концерт у Палаці спорту виключно на 26 жовтня. Цього разу артистка знову показала грандіозне шоу, на розігріві якого вперше виступила її старша донька Марія.

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Співак Павло Зібров, телеведучі Маша Єфросиніна та Леся Нікіюк, радіоведучий Слава Дьомін із сином та співаки TAYANNA і Геля Зозуля завітали на перший від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, великий сольний концерт Олі Полякової. Подія відбулася цими вихідними, 26 жовтня у стінах столичного Палацу Спорту. Фокус побував на події.

Цікаво, що це сьомий концерт співачки в Палаці спорту, починаючи з 2016 року. Розігрівати "зоряну маму" вийшла старша донька артистки Маша Полякова, яка вперше виступала на сцені такого масштабу під псевдонімом Mary Poppers зі своїм рок-гурпом "Шви".

Під час концерту звучали не тільки головні хіти співачки, а й уперше перекладені з російської мови пісні та новий репертуар, який увійде до нового альбому Полякової.

Підтримати колегу прийшли численні знаменитості — артисти, медійні особистості та представники ЗМІ.

Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту Fullscreen
Слава Дьомін із сином
Фото: Пресслужба
Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту Fullscreen
ТАЯННА
Фото: Пресслужба
Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту Fullscreen
Маша Єфросиніна
Фото: Пресслужба
Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту Fullscreen
Леся Нікітюк
Фото: Пресслужба
Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту Fullscreen
Павло Зібров
Фото: Пресслужба
Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту Fullscreen
Геля Зозуля
Фото: Пресслужба
Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту Fullscreen
Бажана
Фото: Пресслужба
Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту Fullscreen
Микита Кисельов
Фото: Пресслужба
Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту Fullscreen
Марія Полякова
Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту Fullscreen
Олена Винярська
Фото: Пресслужба
Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту Fullscreen
Оля Полякова
Фото: Пресслужба
Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту Fullscreen
Оля Полякова та Маша Єфросиніна
Фото: Пресслужба
Оля Полякова концерт у Палаці спорту,Оля Полякова концерт, Оля Полякова гості на концерті, Оля Полякова фото з концерту Fullscreen
Оля Полякова та Павло Зібров
Фото: Пресслужба

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова назвала точну дату завершення війни в Україні.

Крім цього, Фокус писав, що Анна Трінчер відповіла, чим закінчився її скандал з Олею Поляковою.