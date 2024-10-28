Дочка на розігріві та обійми із Зібровим: як пройшов концерт Олі Поялкової в Києві
Сім років Оля Полякова призначає свій концерт у Палаці спорту виключно на 26 жовтня. Цього разу артистка знову показала грандіозне шоу, на розігріві якого вперше виступила її старша донька Марія.
Співак Павло Зібров, телеведучі Маша Єфросиніна та Леся Нікіюк, радіоведучий Слава Дьомін із сином та співаки TAYANNA і Геля Зозуля завітали на перший від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, великий сольний концерт Олі Полякової. Подія відбулася цими вихідними, 26 жовтня у стінах столичного Палацу Спорту. Фокус побував на події.
Цікаво, що це сьомий концерт співачки в Палаці спорту, починаючи з 2016 року. Розігрівати "зоряну маму" вийшла старша донька артистки Маша Полякова, яка вперше виступала на сцені такого масштабу під псевдонімом Mary Poppers зі своїм рок-гурпом "Шви".
Під час концерту звучали не тільки головні хіти співачки, а й уперше перекладені з російської мови пісні та новий репертуар, який увійде до нового альбому Полякової.
Підтримати колегу прийшли численні знаменитості — артисти, медійні особистості та представники ЗМІ.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова назвала точну дату завершення війни в Україні.
Крім цього, Фокус писав, що Анна Трінчер відповіла, чим закінчився її скандал з Олею Поляковою.