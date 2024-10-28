Дочка на розігріві та обійми із Зібровим: як пройшов концерт Олі Поялкової в Києві

Сім років Оля Полякова призначає свій концерт у Палаці спорту виключно на 26 жовтня. Цього разу артистка знову показала грандіозне шоу, на розігріві якого вперше виступила її старша донька Марія.

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Співак Павло Зібров, телеведучі Маша Єфросиніна та Леся Нікіюк, радіоведучий Слава Дьомін із сином та співаки TAYANNA і Геля Зозуля завітали на перший від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, великий сольний концерт Олі Полякової. Подія відбулася цими вихідними, 26 жовтня у стінах столичного Палацу Спорту. Фокус побував на події.

Цікаво, що це сьомий концерт співачки в Палаці спорту, починаючи з 2016 року. Розігрівати "зоряну маму" вийшла старша донька артистки Маша Полякова, яка вперше виступала на сцені такого масштабу під псевдонімом Mary Poppers зі своїм рок-гурпом "Шви".

Під час концерту звучали не тільки головні хіти співачки, а й уперше перекладені з російської мови пісні та новий репертуар, який увійде до нового альбому Полякової.

Підтримати колегу прийшли численні знаменитості — артисти, медійні особистості та представники ЗМІ.

Слава Дьомін із сином Фото: Пресслужба

ТАЯННА Фото: Пресслужба

Маша Єфросиніна Фото: Пресслужба

Леся Нікітюк Фото: Пресслужба

Павло Зібров Фото: Пресслужба

Геля Зозуля Фото: Пресслужба

Бажана Фото: Пресслужба

Микита Кисельов Фото: Пресслужба

Марія Полякова

Олена Винярська Фото: Пресслужба

Оля Полякова Фото: Пресслужба

Оля Полякова та Маша Єфросиніна Фото: Пресслужба

Оля Полякова та Павло Зібров Фото: Пресслужба

Нагадаємо, раніше ми писали, що Оля Полякова назвала точну дату завершення війни в Україні.

Крім цього, Фокус писав, що Анна Трінчер відповіла, чим закінчився її скандал з Олею Поляковою.