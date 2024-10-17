Ярмак, Тарабарова, Горбунов и Ребрик: как прошла звездная премьера анимации "Дикий робот" (фото)

Премьера семейного фильма собрала селебрити, блогеров и журналистов на красной дорожке.

Related video

Телеведущие Юрий Горбунов и Лилия Ребрик, рэпер Александр Ярмак и певица Светлана Тарабарова, актеры Алексей Нагрудный, Анна Саливанчук и Анна Кошмал в компании своих детей побывали на премьере анимационного фильма в жанре приключения "Дикий робот". Событие состоялось вчера, 16 октября, в кинотеатре "Оскар" ТРЦ "Gulliver". Фокус побывал на громком событии.

Фильм создан на основе одноименной серии книг Питера Брауна, режессером которого стал 64-летний режиссер Крис Сандерс, ранее известный работами "Лило и Стич" и "Как приручить дракона".

О чем мультфильм "Дикий робот" 2024

В сюжете фильма события развиваются вокруг робота по имени "Роз", которая из-за аварии на судне, которое транспортировало партию роботов, оказалась на необитаемом острове. Роз начинает изучать остров и пытается понять язык животных. В животном мире Роз попадает в приключения. Так, она случайно разрушает гусиное гнездо в котором остается яйцо. Роз принимает решение заниматься им. Постепенно Роз начинает строить отношения с животным миром. Вокруг этого развивается весь основной сюжет ленты.

Светлана Тарабарова Фото: David Neparidze

Юрий Горбунов Фото: David Neparidze

Екатерина Вишневая Фото: David Neparidze

Лилия Ребрик Фото: David Neparidze

Снежана Снежана Фото: David Neparidze

Евгения Мякинька Фото: David Neparidze

Анна Кошмал Фото: David Neparidze

Николай Светлицкий Фото: David Neparidze

Александр Ярмак Фото: David Neparidze

Светлана Тарабарова Фото: David Neparidze

Анна Малиновская Фото: David Neparidze

Николай Светлицкий с дочерьми Фото: David Neparidze

Юрий Горбунов, Лилия Ребрик, Алексей Нагрудный Фото: David Neparidze

Алексей Нагрудный и Светлана Горошкова Фото: David Neparidze

Андрей Ковальский и Татьяна Хитрик Фото: David Neparidze

Анна Саливанчук Фото: David Neparidze

Александр Ярмак и Светлана Тарабарова Фото: David Neparidze

Напомним, ранее мы писали, что Женя Галич и звезды "Женского квартала" пришли на премьеру фильма "Джокер: Безумие на двоих".

Кроме этого, Фокус писал, что актеры и знаменитости собрались на премьере французской комедии в Киеве.