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Ярмак, Тарабарова, Горбунов і Ребрик: як пройшла зіркова прем'єра анімації "Дикий робот" (фото)

Лілія Ребрик, Юрій Горбунов, Світлана Тарабарова на прем'єрі "Дикий робот", Дикий робот фото з прем'єри
Фото: David Neparidze | Лілія Ребрик, Юрій Горбунов, Світлана Тарабарова

Прем'єра сімейного фільму зібрала селебріті, блогерів і журналістів на червоній доріжці.

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Телеведучі Юрій Горбунов і Лілія Ребрик, репер Олександр Ярмак і співачка Світлана Тарабарова, актори Олексій Нагрудний, Ганна Саліванчук і Ганна Кошмал у компанії своїх дітей побували на прем'єрі анімаційного фільму в жанрі пригоди "Дикий робот". Подія відбулася вчора, 16 жовтня, в кінотеатрі "Оскар" ТРЦ "Gulliver". Фокус побував на гучній події.

Фільм створено на основі однойменної серії книжок Пітера Брауна, режисером якого став 64-річний режисер Кріс Сандерс, раніше відомий роботами "Ліло і Стіч" і "Як приручити дракона".

Про що мультфільм "Дикий робот" 2024

У сюжеті фільму події розвиваються навколо робота на ім'я "Роз", яка через аварію на судні, що транспортувало партію роботів, опинилася на безлюдному острові. Роз починає вивчати острів і намагається зрозуміти мову тварин. У тваринному світі Роз потрапляє в пригоди. Так, вона випадково руйнує гусяче гніздо в якому залишається яйце. Роз приймає рішення опікуватися ним. Поступово Роз починає будувати стосунки з тваринним світом. Навколо цього розвивається весь основний сюжет стрічки.

Світлана Тарабарова, Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри, фото з прем'єри Fullscreen
Світлана Тарабарова
Фото: David Neparidze
Юрій Горбунов, Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри, фото з прем'єри Fullscreen
Юрій Горбунов
Фото: David Neparidze
Катерина Вишнева Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Катерина Вишнева
Фото: David Neparidze
Лілія Ребрик, Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Лілія Ребрик
Фото: David Neparidze
Сніжана Сніжана, Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Сніжана Сніжана
Фото: David Neparidze
Євгенія Мякенька Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри, фото з прем'єри Fullscreen
Євгенія Мякинька
Фото: David Neparidze
Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Анна Кошмал
Фото: David Neparidze
Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Микола Світлицький
Фото: David Neparidze
Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Олександр Ярмак
Фото: David Neparidze
Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Світлана Тарабарова
Фото: David Neparidze
Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Анна Малиновська
Фото: David Neparidze
Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Микола Свєтлицький із доньками
Фото: David Neparidze
Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Олексій Нагрудний
Фото: David Neparidze
Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Олексій Нагрудний і Світлана Горошкова
Фото: David Neparidze
Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Андрій Ковальський і Тетяна Хитрик
Фото: David Neparidze
Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Анна Саліванчук
Фото: David Neparidze
Дикий робот, прем'єра фільму, фото з прем'єри Fullscreen
Олександр Ярмак і Світлана Тарабарова
Фото: David Neparidze

Нагадаємо, раніше ми писали, що Женя Галич і зірки "Жіночого кварталу" прийшли на прем'єру фільму "Джокер: Божевілля на двох".

Крім цього, Фокус писав, що актори і знаменитості зібралися на прем'єрі французької комедії в Києві.