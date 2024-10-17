Ярмак, Тарабарова, Горбунов і Ребрик: як пройшла зіркова прем'єра анімації "Дикий робот" (фото)

Прем'єра сімейного фільму зібрала селебріті, блогерів і журналістів на червоній доріжці.

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Телеведучі Юрій Горбунов і Лілія Ребрик, репер Олександр Ярмак і співачка Світлана Тарабарова, актори Олексій Нагрудний, Ганна Саліванчук і Ганна Кошмал у компанії своїх дітей побували на прем'єрі анімаційного фільму в жанрі пригоди "Дикий робот". Подія відбулася вчора, 16 жовтня, в кінотеатрі "Оскар" ТРЦ "Gulliver". Фокус побував на гучній події.

Фільм створено на основі однойменної серії книжок Пітера Брауна, режисером якого став 64-річний режисер Кріс Сандерс, раніше відомий роботами "Ліло і Стіч" і "Як приручити дракона".

Про що мультфільм "Дикий робот" 2024

У сюжеті фільму події розвиваються навколо робота на ім'я "Роз", яка через аварію на судні, що транспортувало партію роботів, опинилася на безлюдному острові. Роз починає вивчати острів і намагається зрозуміти мову тварин. У тваринному світі Роз потрапляє в пригоди. Так, вона випадково руйнує гусяче гніздо в якому залишається яйце. Роз приймає рішення опікуватися ним. Поступово Роз починає будувати стосунки з тваринним світом. Навколо цього розвивається весь основний сюжет стрічки.

Світлана Тарабарова Фото: David Neparidze

Юрій Горбунов Фото: David Neparidze

Катерина Вишнева Фото: David Neparidze

Лілія Ребрик Фото: David Neparidze

Сніжана Сніжана Фото: David Neparidze

Євгенія Мякинька Фото: David Neparidze

Анна Кошмал Фото: David Neparidze

Микола Світлицький Фото: David Neparidze

Олександр Ярмак Фото: David Neparidze

Світлана Тарабарова Фото: David Neparidze

Анна Малиновська Фото: David Neparidze

Микола Свєтлицький із доньками Фото: David Neparidze

Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Олексій Нагрудний Фото: David Neparidze

Олексій Нагрудний і Світлана Горошкова Фото: David Neparidze

Андрій Ковальський і Тетяна Хитрик Фото: David Neparidze

Анна Саліванчук Фото: David Neparidze

Олександр Ярмак і Світлана Тарабарова Фото: David Neparidze

Нагадаємо, раніше ми писали, що Женя Галич і зірки "Жіночого кварталу" прийшли на прем'єру фільму "Джокер: Божевілля на двох".

Крім цього, Фокус писав, що актори і знаменитості зібралися на прем'єрі французької комедії в Києві.