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Стиль життя

Марина Арістова, Марія Бурмака та Алла Мазур: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Час жити"

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Фото: Катерина Дехаб | прем'єра фільму "Час жити"

Прем'єра чуттєвої мелодрами зібрала селебріті, блогерів і журналістів на червоній доріжці.

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Телеведучі Алла Мазур та Марина Арістова, співачки Марічка Бурмака та SOFO відвідали прем’єру чуттєвої драми "Час жити". Подія відбулася 30 жовтня у кінотеатрі Планета Кіно в РЦ Blockbaster.

Сценаристом французько-британської стрічки "Час жити" став британець Нік Пейн, який раніше працював над сценарієм серіалу "Корона".

У сюжеті фільму історія розвивається навколо перспективної шеф-кухарки Алмут, яку у фільмі зіграла 28-річна Флоренс П’ю та Тобіаса, якого зіграв 41-річний американсько-британський актор Ендрю Гарфілд. Раніше головного героя глядачі могли бачити у ролі Пітера Паркера у фільмі 2012 року Нова Людина-павук. Головну героїню глядачі також могли бачити у біографічному спортивному фільмі "Боротьба з моєю родиною", фільмі жахів "Сонцестояння" та"Маленькі жінки".

Історія починається з нещасного випадку, коли Тобіас на своїй автівці збиває Алмут. Ця подія стане доленосною в житті обох персонажів. Саме після цієї зустрічі між парою згодом виникнуть почуття.

Марина Арістова та Макс Леонов Fullscreen
Марина Арістова та Макс Леонов
Фото: Катерина Дехаб
Марія Бурмака Fullscreen
Марія Бурмака
Фото: Катерина Дехаб
Слава Соломко Fullscreen
Слава Соломко
Фото: Катерина Дехаб
Вікторія Кагаловська Fullscreen
Вікторія Кагаловська
Фото: Катерина Дехаб
Максим Леонов Fullscreen
Максим Леонов
Фото: Катерина Дехаб
Макс Кірєєв Fullscreen
Макс Кірєєв
Фото: Катерина Дехаб
Ірина Слюнько Fullscreen
Ірина Слюнько
Фото: Катерина Дехаб
Євген Єрьомін Fullscreen
Євген Єрьомін
Фото: Катерина Дехаб
SOFO Fullscreen
SOFO
Фото: Катерина Дехаб
Аліса Дікалова (зліва) Fullscreen
Аліса Дікалова (зліва)
Фото: Катерина Дехаб

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшов концерт Олі Поялкової в Києві.

Крім цього, Фокус писав, як пройшла зіркова прем'єра анімації "Дикий робот".