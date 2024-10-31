Марина Арістова, Марія Бурмака та Алла Мазур: як пройшла зіркова прем'єра фільму "Час жити"
Прем'єра чуттєвої мелодрами зібрала селебріті, блогерів і журналістів на червоній доріжці.
Телеведучі Алла Мазур та Марина Арістова, співачки Марічка Бурмака та SOFO відвідали прем’єру чуттєвої драми "Час жити". Подія відбулася 30 жовтня у кінотеатрі Планета Кіно в РЦ Blockbaster.
Сценаристом французько-британської стрічки "Час жити" став британець Нік Пейн, який раніше працював над сценарієм серіалу "Корона".
У сюжеті фільму історія розвивається навколо перспективної шеф-кухарки Алмут, яку у фільмі зіграла 28-річна Флоренс П’ю та Тобіаса, якого зіграв 41-річний американсько-британський актор Ендрю Гарфілд. Раніше головного героя глядачі могли бачити у ролі Пітера Паркера у фільмі 2012 року Нова Людина-павук. Головну героїню глядачі також могли бачити у біографічному спортивному фільмі "Боротьба з моєю родиною", фільмі жахів "Сонцестояння" та"Маленькі жінки".
Історія починається з нещасного випадку, коли Тобіас на своїй автівці збиває Алмут. Ця подія стане доленосною в житті обох персонажів. Саме після цієї зустрічі між парою згодом виникнуть почуття.
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