Моніці Беллуччі — 60: сім романів знаменитої актриси (фото)

Моніка Белуччі — одна з найкрасивіших жінок планети. У її житті було багато шанувальників, але заміжня зірка була двічі.

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Культова актриса Моніка Беллуччі відзначає свій ювілей. 30 вересня їй виповнилося 60 років. Вона побудувала успішну кар'єру в кіноіндустрії, стала однією з найбільш високооплачуваних моделей світу. Про її романи ходять легенди. Фокус згадав найголовніших чоловіків у житті італійської красуні.

Роман з Аленом Делоном

З Аленом Делоном Моніка познайомилася на зйомках реклами для італійського бренду хутряних виробів Annabella Furs 1989 року. Чоловік одразу помітив молоду і тоді ще невідому модель.

Моніка Беллуччі та Ален Делон

Італійська красуня, мабуть, не змогла встояти перед чарівністю знаменитого актора, який був старшим на 29 років. Але їхні почуття тривали недовго: всього кілька місяців.

Перший чоловік Клаудіо Карлос Бассо

Моніка Беллуччі була одружена лише двічі у своєму житті. Її першим обранцем став фотограф Клаудіо Карлос Бассо.

Моніка Беллуччі та Карлос Бассо Фото: скриншот

Вони одружилися 1990 року, на той момент Моніці було 25 років і вона успішно працювала в модельному агентстві в Мілані. Їхній шлюб розпався всього через чотири роки.

Роман із Ніколя Фарроном

Після того, як Моніка знялася у фільмі "Життя з дітьми", у неї зав'язалися стосунки з секс-символом італійського кіно Ніколя Фарроном.

Моніка Беллуччі та Ніколя Фаррон

Їх вважали найкрасивішою парою в Голлівуді. Обидва були захоплені своєю кар'єрою і 1995 року стало відомо про розрив їхніх стосунків.

Другий шлюб із Венсаном Касселем

Роман Белуччі з Венсаном Касселем був найтривалішим. Венсан 18 років був головним чоловіком у житті Моніки. Вони познайомилися 1996 року під час зйомок фільму "Квартира". Спочатку актори один одному не сподобалися. Вона вважала його зарозумілою і марнославною людиною, а він вважав її дурною моделлю. Однак їхня взаємна неприязнь згодом змінилася сильними почуттями.

Моніка Беллуччі та Венсан Кассель на Римському кінофестивалі, 2008 рік Фото: Getty Images

Венсан тричі робив Моніці пропозицію, і тричі вона йому відмовляла. Тобто, поки він не потрапив в аварію. Моніка була в жаху від травм Венсана і погодилася вийти за нього заміж. Вони одружилися 1999 року. Коли народилася їхня перша дочка, Дева Кассель, актрисі було вже 40 років. Шість років потому Моніка народила другу доньку, яку вони назвали Леоні. Довгий час Моніка і Венсан були не тільки прекрасною парою, а й зразком для наслідування. У серпні 2013 року Белуччі і Кассель оголосили про розлучення. Актриса розлучилася з чоловіком без скандалів, тихо і мирно. Деякі журналісти стверджували, що це сталося через роман Моніки з бізнесменом Тельманом Ісмаїловим.

Роман із Жилем Леллушем

Моніка Беллуччі та Жиль Леллуш, Париж, 2019 рік Фото: Getty Images

У 2017 році ЗМІ активно писали про роман французького актора, режисера і сценариста Жиля Леллуша з Монікою Беллуччі. Пара з'явилася разом на гала-вечері Sidaction в Парижі і пішли з заходу разом. Про ці стосунки мало інформації, відомо, що Жиль молодший за Моніку на вісім років.

Стосунки з Ніколасом Лефевром

2019 року Моніку Белуччі часто помічали в компанії молодого художника Ніколаса Лефевра, який на 18 років молодший за актрису.

Моніка Беллуччі, Ніколас Лефевр, Мадрид, 2019 рік Фото: Getty Images

Цей чоловік володіє картинними галереями в Парижі. За деякою інформацією пара зустрічалася 2 місяці, але роман швидко закінчився.

Роман із Тімом Бертоном

У червні 2023 року, після місяців чуток, Моніка Беллуччі підтвердила свої стосунки з американським кінорежисером і продюсером Тімом Бертоном.

Тім Бертон і Моніка Белуччі Фото: Getty

"Що я можу сказати... Я рада, що зустріла цю людину, перш за все. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються в житті... Я знаю цю людину, я люблю її... І я дуже поважаю Тіма Бертона", — поділилася Беллуччі.

Моніка і Тім вперше зустрілася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2006 року. А в жовтні 2023 року на Римському кінофестивалі вони вперше вийшли на червону доріжку як пара.

Раніше, 20 жовтня 2023 року, Фокус писав про те, що Моніка Белуччі і Тім Бертон вперше вийшли на червону доріжку як пара.