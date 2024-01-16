Моніка Белуччі прийшла на "Еммі" з коханим чоловіком (фото)

Для виходу на публіку пара обрала вбрання в одному стилі. Цього разу вони не коментували своїх стосунків для ЗМІ, а просто насолоджувалися товариством одне одного.

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59-річна італійська акторка і модель Моніка Белуччі та 65-річний американський режисер Тім Бертон вийшли разом на червону доріжку 75-ї премії "Еммі", що відбулася в Лос-Анджелесі в театрі Peacock у ніч з 15 на 16 січня, пише Cosmopolitan.

Акторка супроводжувала коханого, який був номінований у категорії "Найкраща режисура комедійного серіалу" за перший сезон серіалу Netflix "Венсдей".

Пара з'явилася перед фотографами в поєднаному вбранні. Моніка вибрала оксамитовий костюм Saint Laurent від Ентоні Ваккарелло. Її образ складався з розкльошених штанів з високою талією і приталеного жакета, що надавало їй шикарного і простого вигляду. Вона доповнила цей ансамбль бездоганною білою сорочкою і темною, злегка атласною краваткою-метеликом. Сережки Cartier і невеликий чорний клатч завершили її елегантний силует.

Натомість Тім Бертон одягнув повністю чорний костюм із сорочкою і краваткою такого ж кольору.

Моніка Белуччі була в ансамблі від Saint Laurent Фото: Getty

Цього разу знаменитості ніяк не коментували своїх стосунків і просто насолоджувалися товариством одне одного. А от на Римському кінофестивалі Моніка особливо багато говорила про кохання з першого погляду до Тіма та його талант. Тоді вони вперше вийшли на публіку як пара.

Бертон також назвав "найкращим, що коли-небудь траплялося з ним".

Моніка і Тім вперше зустрілися 16 років тому, але, як кажуть, почали зустрічатися після того, як побачили одне одного на кінофестивалі Люм'єр у Ліоні в жовтні. Уперше новина про їхній роман з'явилася в лютому, коли Paris Match написала, що пара "ненадовго зустрілася на сходах Палацу фестивалів у Каннах у 2006 році, але тільки через 16 років, за лаштунками іншого фестивалю, вони стали ближчими".

Актриса, яка була почесним гостем фестивалю, вручила Тіму нагороду Люм'єра за заслуги приблизно в той час, коли вони почали зустрічатися.

Раніше Фокус писав, що Моніка Белуччі провела майстер-клас для студентів.