В украшениях Cartier и джинсах: Дева Кассель снялась для Elle (фото)

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала героиней нового выпуска испанского глянца.

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19-летняя итальянская модель Дева Кассель украсила обложку ноябрьского номера журнала Elle Испания. Об этом дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя сообщила в своем Instagram.

На фото юная знаменитость предстала в черном деловом костюме — брюках и пиджаке от Chloe с золотыми пуговицами. Волосы Девы были собраны в элегантную прическу сзади. Ее образ дополнили золотые украшения от Cartier и легкий макияж.

На другой обложке она также позировала в брюках. Только на этот раз в джинсах от Levi's и пиджаке от Celine.

"Работа в моде делает вас более осознанными, вы учитесь позиционировать свое тело и получаете безопасность, но мне есть чему научиться. Мои родители поощрили меня веселиться, чем бы я ни занималась, не думать слишком много", — рассказывала изданию юная модель.

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Дева Кассель

"Это красиво, прекрасно и классно", "Красотка", "Ты будешь суперзвездой", — комментируют новую съемку Девы ее фолловеры.

Звезда подиумов и соцсетей — дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя. Звездная пара развелась в 2013, прожив в браке 14 лет и воспитав двух наследниц — Деву и Леони.

Беллуччи уже отреагировала на новую съемку старшей дочери, перепостив публикацию в свой Instagram-профиль.

Дева Кассель Фото: Скріншот

Напомним, Дева Кассель снялась топлес для рекламы модного бренда.

Также Фокус писал о появлении дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя на показе Dior в Мумбаи.