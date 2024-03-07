Донька Моніки Беллуччі знялася в чуттєвій фотосесії (фото, відео)

Дева Кассель продемонструвала нову колекцію прикрас ювелірного дому Cartier. Вона позувала на балконі квартири та в ліжку.

Related video

19-річна італійська акторка та модель Дева Кассель знялася в чуттєвій фотосесії. Знімками юна знаменитість ділиться в Instagram.

Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя позувала для журналу Modern Weekly Style, демонструючи нову колекцію прикрас ювелірного дому Cartier.

Дева постала в світлому вбранні з мереживом, позуючи на ліжку. Вона демонструвала низку розкішних ювелірних прикрас, змінюючи образи. Зокрема, юна зірка приміряла червону корсетну сукню з рукавицями, чорну шкіряну сукню в підлогу, білі ансамблі з мереживом. Вона розпустила своє темне волосся та зробила легкий макіяж.

Дева Кассель

"Гарніша за всю колекцію Сartier", "Дочка мами Моніки", "Клянуся, не набридне твоя краса!" — реагують на нову зйомку італійської знаменитості користувачі мережі.

Дева також поділилася коротким відео, на якому постала в тих самих образах та з прикрасами Сartier.

"Впіймай мене, якщо зможеш", — йдеться в ролику.

Дева Кассель

Дева — спадкоємиця італійської акторки Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя. Пара розлучилася у 2013 році та стала батьками двох дітей — доньок Деви та Леоні. Старша активно будує карʼєру в модельній галузі та знімається в кіно.

Нагадаємо, донька Моніки Беллуччі вийшла на подіум у комбінезоні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Деви Кассель.