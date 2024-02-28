Дева Кассель відвідала Паризький тиждень моди (фото)

Донька Моніки Беллуччі поєднала буденність та гламур у своєму новому образі. Вона позувала фотографах заходу сама.

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19-річна італійська модель та акторка Дева Кассель відвідала Тиждень моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя зʼявилася на показі Dior у прямих джинсах та чорній блузці, яка оголювала одне плече юної знаменитості. Вона накинула чорне пальто та тримала в руках сумочку Dior.

На ногах Деви були чорні туфлі на платформі.

Дева Кассель у Парижі Фото: Getty Images

Спадкоємиця Моніки Беллуччі уклала своє темне волосся хвилями та зробила легкий макіяж.

Дева Кассель Фото: Getty Images

Зокрема, показ Dior відвідали Наталі Портман, Дженніфер Лоуренс, Елізабет Дебікі та інші знаменитості.

Дева Кассель — донька італійської акторки Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя. Вони розлучилися у 2013 році та стали батьками двох спадкоємиць — Деви та Леоні. Первісток колишнього подружжя активно будує карʼєру в модельній галузі та знімається в кіно.

Наразі Дева зустрічається з італійським актором та моделлю Саулом Нанні. Вони вже навіть разом офіційно виходили у світ.

Дева Кассель та Саул Нанні Фото: Getty Images

Нагадаємо, Дева Кассель знялася у відвертій фотосесії на пляжі.

Також Фокус писав про вихід Деви Кассель на подіум під час Тижня моди в Парижі наприкінці січня 2024 року.