Дева Кассель посетила Парижскую неделю моды (фото)

Дочь Моники Беллуччи соединила обыденность и гламур в своем новом образе. Она позировала фотографам мероприятия сама.

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19-летняя итальянская модель и актриса Дева Кассель посетила Неделю моды в Париже. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя появилась на показе Dior в прямых джинсах и черной блузке, которая обнажала одно плечо юной знаменитости. Она накинула черное пальто и держала в руках сумочку Dior.

На ногах Девы были черные туфли на платформе.

Дева Кассель в Париже Фото: Getty Images

Наследница Моники Беллуччи уложила свои темные волосы волнами и сделала легкий макияж.

Дева Кассель Фото: Getty Images

В частности, показ Dior посетили Натали Портман, Дженнифер Лоуренс, Элизабет Дебики и другие знаменитости.

Дева Кассель — дочь итальянской актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя. Они развелись в 2013 году и стали родителями двух наследниц — Девы и Леони. Первенец бывших супругов активно строит карьеру в модельной отрасли и снимается в кино.

Сейчас Дева встречается с итальянским актером и моделью Саулом Нанни. Они уже даже вместе официально выходили в свет.

Дева Кассель и Саул Нанни Фото: Getty Images

Напомним, Дева Кассель снялась в откровенной фотосессии на пляже.

Также Фокус писал о выходе Девы Кассель на подиум во время Недели моды в Париже в конце января 2024 года.