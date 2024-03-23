Тіна Кунакі показала знімок з новим бойфрендом (фото)

Віктор Сантьяго давно був поруч з моделлю. Втім, вони почали зустрічатися після її розлучення з Венсаном Касселем.

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Французька модель Тіна Кунакі показала підписникам нове фото з бойфрендом. Серією кадрів зірка подіумів поділилася в Instagram.

"Де ти, що не тут?" — загадково написала Кунакі та позначила сторінку свого нового обранця — іспанського фотографа та актора Віктора Сантьяго.

На першому кадрі Тіна обіймала коханого, а на інших позувала сама.

Тіна Кунакі та Віктор Сантьяго

Роман французької моделі та її давнього друга наразі не є публічним. Вони почали зустрічатися після розлучення Тіни зі старшим за неї на 30 років актором Венсаном Касселем. Навесні 2023 року стало відомо, що подружжя після пʼяти років шлюбу більше не разом. Вони стали батьками доньки Амазонії, яку взагалі не показують публіці.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель Фото: vincentcassel/Instagram

З Віктором Тіна давно товаришувала. Вони навіть виходили разом на публічні заходи. А свого часу Сантьяго фотографував її під час вагітності.

Тіна Кунакі

Попри те, що пара не коментує офіційно розвиток свого особистого життя, вони час від часу діляться спільними кадрами в соцмережах.

Віктор Сантьяго

"Кожен день поруч з тобою підтверджує, що ти кохання мого життя", — писала під постом бойфренда Кунакі.

Фото: Скріншот

Тим часом Венсан Кассель активно показує в соцмережах свою нову обраницю — модель Нару Баптісту. Вони навіть разом уже виходили на публіку.

Венсан Кассель та Нара Баптіста Фото: Getty Images

Нагадаємо, Тіна Кунакі відвідала показ Jacquemus.

Також Фокус писав про побачення Тіни Кунакі та її нового бойфренда.