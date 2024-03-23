Тина Кунаки показала снимок с новым бойфрендом (фото)

Виктор Сантьяго давно был рядом с моделью. Впрочем, они начали встречаться после ее развода с Венсаном Касселем.

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Французская модель Тина Кунаки показала подписчикам новое фото с бойфрендом. Серией кадров звезда подиумов поделилась в Instagram.

"Где ты, что не здесь?" — загадочно написала Кунаки и отметила страницу своего нового избранника — испанского фотографа и актера Виктора Сантьяго.

На первом кадре Тина обнимала возлюбленного, а на остальных позировала сама.

Тина Кунаки и Виктор Сантьяго

Роман французской модели и ее давнего друга пока не является публичным. Они начали встречаться после развода Тины со старшим за нее на 30 лет актером Венсаном Касселем. Весной 2023 года стало известно, что супруги после пяти лет брака больше не вместе. Они стали родителями дочери Амазонии, которую не показывают публике.

Тина Кунаки и Венсан Кассель Фото: vincentcassel/Instagram

С Виктором Тина давно дружила. Они даже выходили вместе на публичные мероприятия. А в свое время Сантьяго фотографировал ее во время беременности.

Тина Кунаки

Несмотря на то, что пара не комментирует официально развитие своей личной жизни, они время от времени делятся совместными кадрами в соцсетях.

Виктор Сантьяго

"Каждый день рядом с тобой подтверждает, что ты любовь моей жизни", — писала под постом бойфренда Кунаки.

Фото: скріншот

Тем временем Венсан Кассель активно показывает в соцсетях свою новую избранницу — модель Нару Баптисту. Они даже вместе уже выходили на публику.

Венсан Кассель и Нара Баптиста Фото: Getty Images

Напомним, Тина Кунаки посетила показ Jacquemus.

Также Фокус писал о свидании Тины Кунаки и ее нового бойфренда.