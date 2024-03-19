Тина Кунаки продемонстрировала фигуру в белоснежном купальнике (фото)

Знаменитость предстала в новом кампейне пляжной одежды. Она продемонстрировала фигуру в разнообразных моделях бикини.

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26-летняя французская модель Тина Кунаки продемонстрировала фигуру в белоснежном купальнике. Снимками звезда подиумов делится в своем Instagram.

Кунаки предстала в новом кампейне пляжной одежды, продемонстрировав фигуру в различных моделях бикини. В частности, бывшая жена Венсана Касселя примерила белоснежный сплошной купальник, дополнив образ массивными аксессуарами и собрав волосы в пучок.

Тина Кунаки

Также молодая мама продемонстрировала пляжные аутфиты в стиле ретро, яркие образы, черно-белые и тому подобное.

"Ооооо... моя Тина... мое бедное слабое сердце", "Кукла", "Какая богиня", — комментируют съемку звезды подиумов ее фолловеры в соцсети.

Тина Кунаки

В 2023 году стало известно, что Кунаки разводится с французским актером Венсаном Касселем, старше ее на 30 лет. От их союза подрастает дочь Амазония, которую они вообще не показывают публике.

Венсан Кассель и Тина Кунаки Фото: Getty Images

Впрочем, актер уже начал новые отношения. Его избранницей стала модель Нара Баптиста, которая очень похожа на Тину Кунаки.

А сама модель начала встречаться со своим давним другом, испанским актером и фотографом Виктором Сантьяго.

Тина Кунаки и Виктор Сантьяго Фото: Instagram tinakunakey

Напомним, Тина Кунаки посетила показ Jacquemus.

Также Фокус писал о свидании Тины Кунаки и ее нового бойфренда.