Тина Кунаки показала кадры свидания с новым бойфрендом (фото)

Давний друг знаменитости стал ее любовью.

Related video

26-летняя французская модель Тина Кунаки поделилась новыми кадрами с бойфрендом, об отношениях с которым стало известно недавно. Фото звезда подиумов опубликовала в Instagram.

Оказалось, что избранником Тины стал испанский актер и фотограф Виктор Сантьяго. Они давно дружили и даже вместе появлялись на публичных мероприятиях. Однако теперь между знаменитостями есть романтические отношения.

Накануне пара провела время в Париже. В частности, Кунаки сфотографировала своего возлюбленного в одном из местных заведений. Виктор улыбался и протягивал к модели руку.

Тина Кунаки

Весной 2023 года стало известно, что Тина и актер Венсан Кассель, 57, развелись после пяти лет брака. Пара стала родителями дочери Амазонии, которую не показывают публике.

Виктор Сантьяго Фото: Instagram/tina kunakey

Тем временем Кассель также начал новые отношения. Его избранницей стала модель Нара Баптиста, которая поразительно похожа на бывшую жену.

Венсан Кассель и Тина Кунаки Фото: Getty Images

Впрочем, официально ни Венсан Кассель, ни Тина Кунаки не комментируют развитие своей личной жизни. Они лишь делятся кадрами новых возлюбленных в соцсетях.

Напомним, Тина Кунаки и Эмили Ратаковски отдыхали на роскошном курорте.

Также Фокус писал о новом романе Венсана Касселя.