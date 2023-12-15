Тина Кунаки запостила фото с новым возлюбленным

Модель сейчас отдыхает на популярном среди селебрити курорте.

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Тина Кунаки, 26-летняя французская модель и бывшая жена актера Венсана Касселя, поделилась снимками из отпуска. Тина проводит время на островах Теркс и Кайкос, что в Карибском море. И на одном из снимков она позирует с новым возлюбленным. Фото Кунаки опубликовала в своем Instagram.

На одном из фото Тина позировала полностью обнаженной, лежа на кровати, на другом обнималась с неназванным мужчиной на берегу океана.

Тина Кунаки на отдыхе Фото: Instagram tinakunakey

Напомним, ранее Тина Кунаки показала порцию фото, на которых она позировала вместе с моделью Эмили Ратаковски.

Тина Кунаки и таинственный мужчина Фото: Instagram tinakunakey

Тина и Венсан Кассель сообщили, что расстаются в апреле этого года. В браке они прожили пять лет. У них есть общая дочь Амазония, которой исполнилось четыре года.

Тогда инсайдеры писали, что Тина не ожидала, что актер с ней расстанется и была "совершенно разбита".

Тина Кунаки на отдыхе

После 56-летний актер закрутил роман с 27-летней австралийской моделью Нарой Баптистой, которая поразительно напоминает его бывшую жену.

А Тина Кунаки вскоре после расставания отправилась на Ибицу, где ее видели в объятиях неизвестного мужчины.

Тина и Венсан не комментировали свой развод и они не отвечают на вопросы о их дочери Амазонии. Ее фото давно не появлялись в соцсетях бывшей пары.