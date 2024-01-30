Кайли Дженнер с дочкой и Тина Кунаки стали звездами показа Jacquemus

Модный показ прошел не в Париже, а на Ривьере, и звезды поддержали "отпускную" тему дизайнера, выбрав более свободные образы. На подиуме звездой стала Джиджи Хадид, а в зале – Джулия Робертс и другие селебрити.

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Симон-Порт Жакмюс решил продемонстрировать свою коллекцию весна/лето 2024 не в Париже, а на Ривьере, пригласив гостей в Сен-Поль-де-Ванс и установив подиум под открытым небом. На родину дизайнера съехались его знаменитые друзья и поклонники бренда. Но главными звездами, бесспорно стали Джулия Робертс, Тина Кунаки и Кайли Дженнер, которая взяла на показ свою дочку Сторми. Об этом пишет Culted.

В южной Франции, на родине Симона Порта Жакмюса, гости показа были окружены скульптурами, картинами и инсталляциями, а миры селебрити, моды и искусства идеально сочетались. За показом из первого ряда следили селебрити со всего мира.

Обладательница Оскара Джулия Робертс и рэпер Джек Харлоу сидели рядом в компании Эдварда Эннинфула.

Эдвард Эннинфул, Джулия Робертс и Джек Харлоу на показе Jacquemus Фото: Getty Images

Кристин Дэвис, звезда сериала "Секс в большом городе", выбрала нежно-желтый брючный костюм, что было очень в стиле Ривьеры.

Кристин Дэвис на показе Jacquemus

Кайли Дженнер появилась в ярком приталенном мини-платье с шифоновой накладкой на груди и декольте из новой коллекции Jacquemus. Она дополнила монохромный образ туфлями с острым носком и сумочкой в ​​тон. Она, как известно, остановилась в одном из лучших отелей Ниццы, Negresco, в сьюте Marie-Antoinette, который стоит 5000 долларов за ночь и уже показала фото.

Кайли Дженнер в Ницце Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner

На показе ее сопровождала ее пятилетняя дочь Сторми. Малышка, как и мать, тоже была в красном образе.

Кайли Дженнер на показе Jacquemus Фото: Getty Images

Они сидели рядом с Тиной Кунаки, бывшей женой Венсана Касселя, которая для выхода в свет выбрала лаконичное черное платье оверсайз.

Кайли Дженнер с дочкой и Тина Кунаки на показе Jacquemus Фото: Getty Images

И звезды не просто смотрели шоу Jacquemus. Они тоже присутствовали, а появление Джиджи Хадид, открывшей показ в строгом пальто с овальным вырезом и преувеличенными лацканами, и Эмили Ратаковски добавило зрелищности. Также в показе приняла участие новая подруга Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти.

Джиджи Хадид на показе Jacquemus Фото: JACQUEMUS Эмили Ратаковски на показе Jacquemus Фото: JACQUEMUS

Представленные на показе модели впечатляли. Укороченные блейзеры кремового цвета из фактурной кожи длиной выше талии сочетались с юбками до колен. Эта цветовая палитра также присутствовала в образах мужской одежды. В число аксессуаров вошли угловатые сумки-портфели и округлые сумки, которые модели несли в ладонях, а еще одним привлекательным дополнением стали сандалии Les Doubles.

Показ Jacquemus RTW весна/лето 2024 стал художественной демонстрацией элегантности, в которой основное внимание уделялось красоте модного дизайна, демонстрируя движущуюся кинетику одежды наряду с неподвижной красотой скульптуры и живописи.

Гости Jacquemus

Напомним, ранее Кайли Дженнер вместе с матерью Крис Дженнер и сестрой Ким Кардашьян посетили впечатляющий показ Maison Margiela. Коллекцию создал знаменитый кутюрье Джон Гальяно, так что на подиуме было много корсетов и кукольных образов, а закрывала показ звезда "Игры престолов" Гвендолин Кристи.