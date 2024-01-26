Ким Кардашьян и Кайли Дженнер в стильных образах появились на показе Maison Margiela

Сестры со своей матерью Крис Дженнер привлекли внимание на Неделе моды в Париже. Ким выбрала платье с вырезами, а Кайли – серебристый наряд и оригинальные туфли.

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Ким Кардашьян, Кайли и Крис Дженнер позаботились о том, чтобы все взгляды были прикованы к ним, когда они посетили показ Maison Margiela во время Недели моды в Париже в четверг. Ранее на модных показах в рамках Недели моды появлялись Рианна, Дженнифер Лопес, Зендая и другие селебрити. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян выбрала черное облегающее платье, которое подчеркивало ее фигуру.

Платье было украшено небольшими вырезами. А основательница бренда SKIMS дополнила свой образ массивным ожерельем-ошейником.

Ким Кардашьян на показе Maison Margiela Фото: Getty Images

Ее младшая сводная сестра Кайли выглядела просто сенсационно в серебристом платье простого покроя, которое она дополнила воздушными прозрачными перчатками и белыми туфлями на высоких каблуках.

Их мать, Крис Дженнер, предпочла брючный костюм, который дополнила перчатками и свободной белой рубашкой.

Ким Кардашьян, Крис Дженнер и Кайли Дженнер на показе Maison Margiela Фото: Getty Images

Коллекцию для Maison Margiela создал Джон Гальяно, который создал модели в излюбленном им театральном стиле: было много корсетов, силуэтов, подчеркивающих фигуру и париков с туго закрученными локонами. А лица моделей покрывал блестящий макияж, который придавал им сходство с куклами.

Показ Maison Margiela

Закрывала показ британская актриса Гвендолин Кристи, звезда "Игры престолов". Она вышла на подиум в прозрачном корсетном платье.

Гвендолин Кристи на показе Maison Margiela

Ранее она уже становилась звездой показов таких брендов, как Prada и Vivienne Westwood.

А выход Ким Кардашьян в свет состоялся после того, как она на этой неделе показала свою впечатляющую коллекцию сумок Balenciaga в своем особняке в Хидден-Хиллз, штат Калифорния, за 60 миллионов долларов.

Она рассказала своей команде, что, по ее мнению, всего у нее около 130 сумок.

Каждая сумочка стоит около 3000 долларов, а если у нее их 129, это означает, что в комнате было товаров на сумму почти 400 000 долларов. Это примерно средняя стоимость дома в США.