Вампирский образ: Зендая дебютировала с новой стрижкой на показе Fendi

Певица и актриса выбрала эффектное бордовое платье для выхода в свет. Зендая появилась на показе Fendi в Париже на Неделе моды.

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Зендая продемонстрировала вампирский образ на показе Fendi Haute Couture весна/лето 2024 в рамках Недели моды в Париже. 27-летняя звезда "Человека-паука" появилась с эффектной новой стрижкой с короткой прямой челкой и без своего бойфренда Тома Холланда. Об этом пишет Daily Mail.

Прибыв на мероприятие, где она после сидела в первом ряду, Зендая была одета в бордовое платье с открытыми плечами, длинными рукавами в форме перчаток и отделкой с воротником-хомутом.

Зендая на показе Fendi Фото: Getty Images

Она дополнила свой образ серебряным колье с бриллиантами и завершила свой готический модный образ дымчатыми тенями для век и темно-красной помадой.

Это произошло после того, как Зендая посетила показ Schiaparelli в платье со шлейфом, которое уже стало модной сенсацией, как расшитое белыми лепестками роз манто Дженнифер Лопес.

Интересно, но Зендая, которая встречается с актером Томом Холландом, недавно заставила своих поклонников поволноваться, когда отписалась от всех аккаунтов в Instagram.

Зендая и Риз Уизерспун на показе Fendi Фото: Getty Images

Том Холланд, впрочем, опроверг слухи о расставании, отметив, что им нравится смотреть их первый совместный фильм "Человек-паук: Возвращение домой".

Том сказал: "Мы с Зендаей время от времени будем смотреть "Человека-паука" и вспоминать, как нам было 19 лет, и мы снимались в этом фильме. Мне нравятся эти фильмы, и мне нравится наслаждаться этими моментами, поэтому я стараюсь не смотреть их так часто, как хотелось бы, потому что они такие особенные. Это такая роскошь, такой подарок – возможность сесть и как бы заново пережить свою юность".

Он также рассказал, что звезда "Эйфории" поддерживает его в карьере, объяснив, что она часто смотрела его сериал "Переполненная комната" и давала ему советы.

"Она смотрела "Переполненную комнату" вместе со мной, пока мы его монтировали. Я отправлял ей эпизоды и спрашивал, что она думает, так что она определенно смотрела сериал больше раз, чем я", — пошутил Холланд.

В сентябре прошлого года Зендая была вынуждена отрицать свою помолвку с Томом.

Пара встречается уже три года, и фанаты надеются, что пара собирается связать себя узами брака после того, как Зендая поделилась в Instagram фотографией с кольцом на том самом пальце.

Однако вскоре она записала сториз для поклонников, пошутив, что если бы она хотела сообщить такую важную новость, то сделала бы это более торжественно.

Напомним, на показе Schiaparelli Зендая появилась без Тома Холланда. Впрочем, и Дженнифер Лопес, которая также присутствовала на шоу, была без своего мужа, Бена Аффлека.