Дженнифер Лопес появилась на показе Schiaparelli с новой стрижкой и "пушистом" образе

Причудливый модный показ также посетили Зендая в новом готическом образе, Хантер Шафер и вездесущая Анна Винтур. Сам показ уже стал сенсацией.

Related video

Дженнифер Лопес появилась в Париже на модном показе Schiaparelli в причудливом новом образе. Певица была с короткой стрижкой, оригинальных очках и коротком пушистом манто. Показ также посетили Зендая, Хантер Шафер и другие селебрити. В первом ряду сидела и главред Vogue Анна Винтур. Об этом пишет Daily Mail.

54-летняя Дженнифер выделялась из толпы, появившись на шоу в несвойственном ей экстравагантном образе.

Дженнифер Лопес на модном показе Schiaparelli Фото: Getty Images

Свой наряд она дополнила черными туфлями на высоком каблуке с золотой замочной скважиной и прихватив с собой уникальную сумочку с золотым лицом.

Но особое внимание привлекали ее уникальные золотистые солнцезащитные очки с прикрепленными бровями и массивные серьги.

В то время как звезда "Эйфории" Хантер Шафер выбрала черное бархатное платье с глубоким вырезом и оригинальное золотое колье в виде цветка.

Хантер Шафер на модном показе Schiaparelli

27-летняя Зендая продемонстрировала свое безупречное чувство стиля, надев черную шелковую юбку с уникальным шлейфом, похожим на хвост, который струился по ступенькам позади нее.

Актриса объединила эффектную юбку с черной водолазкой со структурированными узлами на рукавах, создав уникальный силуэт. Она дополнила свой образ черными чулками в сеточку и туфлями на шпильке.

Зендая на модном показе Schiaparelli Фото: Getty Images

Звезду "Человека-паука" невозможно было узнать сразу, поскольку на мероприятие она надела эффектный черный парик с короткой прямой челкой.

А бывшая первая леди Франции Карла Бруни выбрала черный костюм и ажурные колготки.

Карла Бруни на модном показе Schiaparelli Фото: Getty Images

Сам показ уже стал модной сенсацией. Модели дефилировали по подиуму в оригинальных нарядах.

Бренд Schiaparelli был основан в 1927 году модельером Эльзой Скиапарелли и стала известна своими нетрадиционными дизайнами и новаторским внешним видом.

Дом высокой моды обычно использует сюрреализм в своих проектах, а также изображения анатомии человека для вдохновения в своих эксцентричных коллекциях.

Модный показ Schiaparelli

Этот лейбл носили такие личности, как Бейонсе и Ким Кардашьян, а нынешним креативным директором бренда с 2019 года является Дэниел Роузберри.

Среди моделей, показанных в Париже было платье со структурным вырезом, напоминающим крылья бабочки, а другая модель продемонстрировала ослепительное прозрачное платье, усыпанное стразами.

В одном из самых причудливых образов модель несла по подиуму украшенный драгоценностями манекен, похожий на ребенка.

Модный показ Schiaparelli

В одном из самых причудливых образов модель несла по подиуму украшенный драгоценностями манекен, похожий на ребенка.

Еще одна модель продемонстрировала причудливый образ: ее платье и даже ее лицо были усыпаны белыми лепестками.

Напомним, ранее Дженнифер Лопес появилась в новом клипе в оригинальном платье от украинского дизайнера.