Дженнифер Лопес появилась на показе Schiaparelli с новой стрижкой и "пушистом" образе
Причудливый модный показ также посетили Зендая в новом готическом образе, Хантер Шафер и вездесущая Анна Винтур. Сам показ уже стал сенсацией.
Дженнифер Лопес появилась в Париже на модном показе Schiaparelli в причудливом новом образе. Певица была с короткой стрижкой, оригинальных очках и коротком пушистом манто. Показ также посетили Зендая, Хантер Шафер и другие селебрити. В первом ряду сидела и главред Vogue Анна Винтур. Об этом пишет Daily Mail.
54-летняя Дженнифер выделялась из толпы, появившись на шоу в несвойственном ей экстравагантном образе.
Свой наряд она дополнила черными туфлями на высоком каблуке с золотой замочной скважиной и прихватив с собой уникальную сумочку с золотым лицом.
Но особое внимание привлекали ее уникальные золотистые солнцезащитные очки с прикрепленными бровями и массивные серьги.
В то время как звезда "Эйфории" Хантер Шафер выбрала черное бархатное платье с глубоким вырезом и оригинальное золотое колье в виде цветка.
27-летняя Зендая продемонстрировала свое безупречное чувство стиля, надев черную шелковую юбку с уникальным шлейфом, похожим на хвост, который струился по ступенькам позади нее.
Актриса объединила эффектную юбку с черной водолазкой со структурированными узлами на рукавах, создав уникальный силуэт. Она дополнила свой образ черными чулками в сеточку и туфлями на шпильке.
Звезду "Человека-паука" невозможно было узнать сразу, поскольку на мероприятие она надела эффектный черный парик с короткой прямой челкой.
А бывшая первая леди Франции Карла Бруни выбрала черный костюм и ажурные колготки.
Сам показ уже стал модной сенсацией. Модели дефилировали по подиуму в оригинальных нарядах.
Бренд Schiaparelli был основан в 1927 году модельером Эльзой Скиапарелли и стала известна своими нетрадиционными дизайнами и новаторским внешним видом.
Дом высокой моды обычно использует сюрреализм в своих проектах, а также изображения анатомии человека для вдохновения в своих эксцентричных коллекциях.
Этот лейбл носили такие личности, как Бейонсе и Ким Кардашьян, а нынешним креативным директором бренда с 2019 года является Дэниел Роузберри.
Среди моделей, показанных в Париже было платье со структурным вырезом, напоминающим крылья бабочки, а другая модель продемонстрировала ослепительное прозрачное платье, усыпанное стразами.
В одном из самых причудливых образов модель несла по подиуму украшенный драгоценностями манекен, похожий на ребенка.
В одном из самых причудливых образов модель несла по подиуму украшенный драгоценностями манекен, похожий на ребенка.
Еще одна модель продемонстрировала причудливый образ: ее платье и даже ее лицо были усыпаны белыми лепестками.
Напомним, ранее Дженнифер Лопес появилась в новом клипе в оригинальном платье от украинского дизайнера.