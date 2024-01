Дженнифер Лопес "вышла замуж" в платье украинского дизайнера

Певица представила новый клип на песню Can't Get Enough. И блистала в нем в свадебном платье украинского бренда FROLOV.

Дженнифер Лопес появилась в новом клипе в оригинальном платье с вырезами в виде сердец от украинского бренда FROLOV. Песня Can't Get Enough войдет в первый за 10 лет альбом певицы "This Is Me… Now", его премьера состоится уже 16 февраля. Клип появился на официальном канале Дженнифер Лопес, которая совсем недавно блистала на красной дорожке "Золотого глобуса".

Белое корсетное платье с характерными для бренда вырезами в форме сердец впервые было представлено в коллекции FROLOV сезона осень-зима — 2023/24 на Неделе моды в Лондоне.

Клип Дженнифер Лопес на песню Can't Get Enough

"Я всегда мечтал одеть Дженнифер Лопес в платье FROLOV. Но в то же время очень хотелось, чтобы для этого был какой-нибудь особый повод или момент. В это сложно поверить, но в конце концов так и произошло", — признается основатель и креативный директор FROLOV Иван Фролов.

Платье было зарезервировано стилистами Джей Ло сразу после показа Song to Song на Неделе моды в Лондоне.

По словам дизайнера, выбранное Джей Ло платье уникально.

"Платье для Дженнифер уникально, оно до сих пор существует в единственном экземпляре, имеет два знаковых выреза FROLOV в форме сердца и украшено большим количеством ручной вышивки кристаллами", — добавляет дизайнер.

Впрочем, в клипе Дженнифер Лопес появилось еще одно платье от украинского дизайнера.

Еще одно платье от украинского дизайнера в клипе Джей Ло Фото: Скриншот

В частности, на видео одна из гостей была одета в синее платье, вероятно, украинского бренда Nadya Dzyak. Но для клипа выбрали платье более темного и глубокого оттенка, чем дизайнер представляла в коллекции.

Стоит напомнить, что украинский бренд FROLOV часто выбирают звездные исполнители. В прошлом году наряды от Фролова можно было заметить на Бейонсе, Maneskin, Megan Thee Stallion, Тине Кароль, Джамале и группе TVORCHI.

