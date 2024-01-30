Кайлі Дженнер з донькою і Тіна Кунакі стали зірками показу Jacquemus

Модний показ відбувся не в Парижі, а на Рив'єрі, і зірки підтримали "відпускну" тему дизайнера, вибравши більш вільні образи. На подіумі зіркою стала Джіджі Хадід, а в залі — Джулія Робертс та інші селебріті.

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Симон-Порт Жакмюс вирішив продемонструвати свою колекцію весна/літо 2024 року не в Парижі, а на Рив'єрі, запросивши гостей у Сен-Поль-де-Ванс і встановивши подіум просто неба. На батьківщину дизайнера з'їхалися його знамениті друзі та шанувальники бренду. Але головними зірками, безперечно, стали Джулія Робертс, Тіна Кунакі і Кайлі Дженнер, яка взяла на показ свою доньку Стормі. Про це пише Culted.

У південній Франції, на батьківщині Симона Порта Жакмюса, гості показу були оточені скульптурами, картинами та інсталяціями, а світи селебріті, моди і мистецтва ідеально поєднувалися. За показом з першого ряду стежили селебріті з усього світу.

Володарка Оскара Джулія Робертс і репер Джек Гарлоу сиділи поруч у компанії Едварда Еннінфула.

Едвард Еннінфул, Джулія Робертс і Джек Гарлоу на показі Jacquemus Фото: Getty Images

Крістін Девіс, зірка серіалу "Секс і місто", обрала ніжно-жовтий штанний костюм, що було дуже в стилі Рів'єри.

Крістін Девіс на показі Jacquemus

Кайлі Дженнер з'явилася в яскравій приталеній мінісукні з шифоновою накладкою на грудях і декольте з нової колекції Jacquemus. Вона доповнила монохромний образ туфлями з гострим носком і сумочкою в тон. Вона, як відомо, зупинилася в одному з найкращих готелів Ніцци, Negresco, у сьюті Marie-Antoinette, що коштує 5000 доларів за ніч і вже показала фото.

Кайлі Дженнер у Ніцці Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner

На показі її супроводжувала її п'ятирічна донька Стормі. Малятко, як і мати, теж було в червоному образі.

Кайлі Дженнер на показі Jacquemus Фото: Getty Images

Вони сиділи поруч з Тіною Кунакі, колишньою дружиною Венсана Касселя, яка для виходу у світ обрала лаконічну чорну сукню оверсайз.

Кайлі Дженнер з донькою і Тіна Кунакі на показі Jacquemus Фото: Getty Images

І зірки не просто дивилися шоу Jacquemus. Вони теж були присутні, а поява Джіджі Хадід, яка відкрила показ у строгому пальті з овальним вирізом і перебільшеними лацканами, і Емілі Ратаковскі додала видовищності. Також у показі взяла участь нова подруга Леонардо Ді Капріо — Вітторія Черетті.

Джіджі Хадід на показі Jacquemus Фото: JACQUEMUS Емілі Ратаковскі на показі Jacquemus Фото: JACQUEMUS

Представлені на показі моделі вражали. Укорочені блейзери кремового кольору з фактурної шкіри довжиною вище талії поєднувалися зі спідницями до колін. Ця колірна палітра також була присутня в образах чоловічого одягу. До числа аксесуарів увійшли незграбні сумки-портфелі та округлі сумки, які моделі несли в долонях, а ще одним привабливим доповненням стали сандалі Les Doubles.

Показ Jacquemus RTW весна/літо 2024 став мистецькою демонстрацією елегантності, в якій основна увага приділялася красі модного дизайну, демонструючи рухому кінетику одягу поряд з нерухомою красою скульптури і живопису.

Гості Jacquemus

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер разом з матір'ю Кріс Дженнер і сестрою Кім Кардаш'ян відвідали вражаючий показ Maison Margiela. Колекцію створив знаменитий кутюр'є Джон Гальяно, тож на подіумі було багато корсетів і лялькових образів, а закривала показ зірка "Гри престолів" Гвендолін Крісті.