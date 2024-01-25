Донька Кайлі Дженнер відвідала Тиждень моди в Парижі (фото)

Пʼятирічна Стормі доповнювала маму в чорному гламурному образі. До них згодом приєдналася Кріс Дженнер.

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26-річна американська модель та теледіва Кайлі Дженнер та її донька Стормі Вебстер, якій 1 лютого 2024 виповнюється шість років, зʼявилися разом під час показу Valentino Haute Couture на Тижні моди в Парижі. Про це пише Page Six.

Після відвідування показу Jean Paul Gaultier раніше в той же день зірка реаліті-шоу "Кардашʼяни" продемонструвала чорну сукню в підлогу без бретелей і відповідну чорну накидку з обробкою з пір’я, яку вона скинула з плечей.

Мама двох дітей доповнила свій образ парою чорних сонцезахисних окулярів і золотих сережок. Волосся дівчина Тімоті Шаламе зібрала в пучок та зробила вечірній макіяж.

Кайлі Дженнер з донькою Стормі Фото: Getty Images

Пʼятирічна Стормі пішла по стопах своєї зіркової мами, також одягнувши схожу чорну накидку та пару чорних балеток.

Спадкоємиця репера Тревіса Скотта також носила пару чорних окулярів і тримала в руках маленьку чорну сумочку.

Зокрема, Кайлі сфотографувалася з акторкою Флоренс Пʼю — колишньою дівчиною Тімоті Шаламе. Зіркові дівчата обіймалися та посміхалися для фото. Самого Шаламе поруч з коханою в цей день не було.

Кайлі Дженнер з донькою Стормі Фото: Getty Images Кайлі Дженнер та Флоренс Пʼю Фото: Getty Images

У Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта, окрім Стормі, також підростає 1-річний син Ейр. Пара кілька разів сходилася та розходилася. Втім, наразі мама двох дітей перебуває у стосунках з Тімоті Шаламе.

Кайлі Дженнер з донькою та мамою Кріс Дженнер на Тижні моди в Парижі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кайлі Дженнер відвідала премʼєру фільму "Вонка", у якому Тімоті Шаламе зіграв головну роль.

Також Фокус писав про публічні поцілунки Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе.