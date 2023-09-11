Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер поцілувалися на тенісному турнірі

Пара перестала приховувати свої стосунки. Тімоті та Кайлі не ховалися від фотографів під час фіналу чоловічого одиночного розряду на US Open у Нью-Йорку.

Related video

Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер відвідали найбільший тенісний турнір US Open. Вони з концерту Бейонсе перестали приховувати свої стосунки й на трибунах, спостерігаючи за тим, як Новак Джокович перемагає росіянина Данила Медведєва. Тімоті й Кайлі обіймалися та цілувалися. Про це пише Hello Magazine.

25-річна Кайлі та 27-річний Тімоті оприлюднили свій роман, разом насолоджуючись шоу Бейонсе в Лос-Анджелесі в понеділок.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Їхнє відео з тенісного турніру було опубліковано в Instagram-акаунті US Open.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе на US Open

У кліпі вони зображені, коли стежили за тим, що відбувається, а потім аплодували разом із рештою публіки.

Раніше вони відвідали вечерю в межах Тижня моди в Нью-Йорку, організовану дизайнером Гайдером Акерманном і брендом із догляду за шкірою Augustinus Bader. За столом Тімоті й Кайлі сиділи поруч і не зводили одне з одного очей.

Актор і зірка реаліті-шоу почали зустрічатися ще у квітні цього року, але вони приховували свої стосунки та не говорили про свій роман. Зараз вони також не дають коментарів, але ховатися від фотографів перестали. Інсайдери кажуть, що Тімоті добре ладнає з двома дітьми Кайлі від репера Тревіса Скотта. Їхня дочка Стормі народилася 2018 року, а син Ейр народився в лютому 2022 року.

Тімоті Шаламе раніше зустрічався з Лілі-Роуз Депп, яка зараз у стосунках із виконавицею 070 Shake.

Кайлі й Тімоті не були єдиними зірками, які відвідали фінал чоловічого одиночного розряду на US Open.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе на Us Open Фото: Getty Images

Побачити на власні очі напружений матч між Новаком Джоковичем і росіянином Данилом Медведєвим, який закінчився перемогою Джоковича, прийшли безліч зірок.

Зірки на US Open

На трибунах бачили Джастіна Тімберлейка, Кіта Урбана та Ніколь Кідман, Леонардо Ді Капріо, Емілі Ратаковскі, Джастіна Теру.

А актор Меттью Мак-Конагей приїхав у Нью-Йорк із Алабами спеціально для тенісного турніру.

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер бачили на концерті Бейонсе із сумочкою з чистого срібла. До речі, на тенісний матч вона одяглася куди скромніше, наслідуючи свого супутника. Тімоті Шаламе віддає перевагу звичайному молодіжному стилю.