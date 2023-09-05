Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе оприлюднили свій роман (відео)

Чутки про їхні стосунки ходили з початку 2023 року, проте це перший офіційний вихід пари.

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26-річна американська теледіва Кайлі Дженнер і 27-річний актор Тімоті Шаламе оприлюднили свій роман у понеділок, 4 вересня 2023, коли вони вперше разом зʼявилися на публіці на зірковому шоу Бейонсе в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Знаменитості були помічені за розмовами на стадіоні SoFi в Інглвуді на відео, опублікованому в соціальних мережах.

У той час, як Кайлі розмовляла зі своїм коханим, його бачили, коли актор затягувався цигаркою. Судячи з усього, дует чудово провів час, а молода мама сміялася і закинула голову назад, дивлячись на свого супутника.

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Дженнер одягла костюм без рукавів, а волосся зібрала в охайну зачіску. Вона прикрасила образ золотими каблучками. Тим часом голлівудський актор був у повністю чорному образі, який складався з худі та чорної кепки.

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Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе

Концерт Бейонсе, який відбувся на 42-й день народження співачки, привернув увагу багатьох зірок, серед яких були Адель, Джастін Бібер і Гейлі Бібер, Зендея і Том Голланд.

Раніше було підтверджено, що Кайлі та Тімоті все ще перебувають у стосунках, попри чутки про те, що актор фільму "Назви мене своїм іменем" "кинув" маму двох дітей.

Вони зустрічалися з початку квітня 2023 і не розлучалися, повідомляли в TMZ.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер стала натхненням для створення трьох ляльок відомого бренду.

Також Фокус писав про чутки щодо розставання Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе на початку серпня 2023.