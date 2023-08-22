Кайлі Дженнер випустить три ляльки-копії себе в колаборації з відомим брендом

Ляльки Bratz зображують Кайлі у вбраннях, які вона носила, а також до них додаються аксесуари і навіть маленький песик.

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Кайлі Дженнер стала лялькою. Компанія з виробництва іграшок MGA Entertainment поділилася знімками трьох нових ляльок Братц, які зображують Кайлі в її відомих вбраннях. Про це пише WWD.

У двох ляльок Кайлі Bratz довге чорне волосся, великі губи та миле вбрання. У денній версії вона зображена в міні-сукні та з сумочкою у формі губ, а у вечірній версії Кайлі вдягнена в сукню, яку вона колись вдягала на модний показ, і позує поруч із маленьким сірим песиком.

Ляльки Bratz зображують Кайлі Фото: Bratz Ляльки Bratz зображують Кайлі Фото: Bratz

До речі, в реальному житті у Кайлі вдома є хорт та інші собаки. Їх звуть Норман, Бембі, Гарлі, Розі, Софія, Кевін і Джилл.

Також є версія ляльки, що зображає Кайлі в її відомій сукні від Versace з пір'ям лавандового кольору, яку вона носила на Met Gala 2019 року.

Ляльки Bratz зображують Кайлі Фото: Bratz Ляльки Bratz зображують Кайлі Фото: Bratz

Лінійка ляльок називається Bratz x Kylie Fashion Dolls.

"Дівчатка тут", — написала Кайлі в Instagram у понеділок.

"Мені подобалося рости з ляльками @bratz, а тепер подобається мати свою власну. Я просто одержима ними", — написала Кайлі, додавши, що зараз її міні-копії доступні для попереднього замовлення, а в магазинах з'являться з 1 жовтня.

Ляльки Bratz зображують Кайлі

Модні ляльки у вигляді Кайлі знаменують собою розширення партнерства, оголошеного раніше цього місяця, яке почалося з колекції Mini Bratz x Kylie Jenner Collectibles. Про нього вже давно ходили чутки, причому, випустити ляльок у вигляді Кайлі Дженнер просили і шанувальники мільйонерки, і любителі цих іграшок.

"Ляльки Bratz є іконами свого часу через їхню впевненість, непримиренну індивідуальність і сміливий стиль, і донині Bratz продовжує розширювати свій всесвіт, пам'ятаючи про ці основні цінності. Ясмін, Хлоя, Джейд і Саша почали все це 2001 року і надихнули ціле покоління дітей", — сказав генеральний директор і засновник MGA Entertainment Ісаак Ларіан.

Кайлі Дженнер на Met Gala у 2019 році Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше з'явилися новини про те, що Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе розлучилися. Однак після з'ясувалося, що вони все ще зустрічаються.

25-річна зірка реаліті-шоу, яка має п'ятирічну доньку Стормі та 18-місячного сина Ейра від її колишнього бойфренда Тревіса Скотта, як повідомляють інсайдери, все ще ходить на побачення з 27-річним актором фільму "Дюна".

Джерела стверджують, що "будь-які повідомлення, які стверджують протилежне, є неправдивими".

Сам Тревіс Скотт відреагував на новий роман своєї коханої треком з альбому Utopia, і спробував висміяти Шаламе, який зіграє Віллі Вонку в майбутньому фільмі "Вонка".

У своїй пісні "Meltdown" він прочитав реп про шоколад і фабрику Віллі Вонки, а потім порадив неназваній колишній дівчині спробувати знайти "ще одне полум'я, таке ж гаряче, як я".