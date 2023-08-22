Кайли Дженнер выпустит три куклы-копии себя в коллаборации с известным брендом

Куклы Bratz изображают Кайли в нарядах которые она носила, а также к ним полагаются аксессуары и даже маленькая собачка.

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Кайли Дженнер стала куклой. Компания по производству игрушек MGA Entertainment поделилась снимками трех новых кукол Братц, которые изображают Кайли в ее известных нарядах. Об этом пишет WWD.

У двух кукол Кайли Bratz длинные черные волосы, большие губы и милые наряды. В дневной версии она изображена в мини-платье и с сумочкой в ​​форме губ, а в вечерней версии Кайли одета в платье, которое она когда-то надевала на модный показ и позирует рядом с маленькой серой собачкой.

Куклы Bratz изображают Кайли Фото: Bratz Куклы Bratz изображают Кайли Фото: Bratz

К слову, в реальной жизни у Кайли дома есть борзая и другие собаки. Их зовут Норман, Бэмби, Харли, Рози, София, Кевин и Джилл.

Также есть версия куклы, изображающая Кайли в ее известном платье от Versace с перьями лавандового цвета, которое она носила на Met Gala 2019 года.

Куклы Bratz изображают Кайли Фото: Bratz Куклы Bratz изображают Кайли Фото: Bratz

Линейка кукол называется Bratz x Kylie Fashion Dolls.

"Девочки здесь", — написала Кайли в Instagram в понедельник.

"Мне нравилось расти с куклами @bratz, а теперь нравится иметь свою собственную. Я просто одержима ими", — написала Кайли, прибавив, что сейчас ее мини-копии доступны для предзаказа, а в магазинах появятся с 1 октября.

Куклы Bratz изображают Кайли

Модные куклы в виде Кайли знаменуют собой расширение партнерства, объявленного ранее в этом месяце, которое началось с коллекции Mini Bratz x Kylie Jenner Collectibles. О нем уже давно ходили слухи, причем, выпустить кукол в виде Кайли Дженнер просили и поклонники миллионерши и любители этих игрушек.

"Куклы Bratz являются иконами своего времени из-за их уверенности, непримиримой индивидуальности и смелого стиля, и по сей день Bratz продолжает расширять свою вселенную, помня об этих основных ценностях. Ясмин, Хлоя, Джейд и Саша начали все это в 2001 году и вдохновили целое поколение детей", — сказал генеральный директор и основатель MGA Entertainment Исаак Лариан.

Кайли Дженнер на Met Gala в 2019 году Фото: Getty Images

Напомним, ранее появились новости о том, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе расстались. Однако после выяснилось, что они все еще встречаются.

25-летняя звезда реалити-шоу, у которой есть пятилетняя дочь Сторми и 18-месячный сын Эйр от ее бывшего бойфренда Трэвиса Скотта, как сообщают инсайдеры, все еще ходит на свидания с 27-летним актером фильма "Дюна".

Источники утверждают, что "любые сообщения, утверждающие обратное, являются ложными".

Сам Трэвис Скотт отреагировал на новый роман своей возлюбленной треком из альбома Utopia, и попытался высмеять Шаламе, который сыграет Вилли Вонку в предстоящем фильме "Вонка".

В своей песне "Meltdown" он прочитал рэп о шоколаде и фабрике Вилли Вонки, а затем посоветовал неназванной бывшей девушке попытаться найти "еще одно пламя, такое же горячее, как я".