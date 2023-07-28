Бывший парень Кайли Дженнер спел про Тимоти Шаламе в новом треке

Трэвис Скотт записал для своего нового альбома Utopia песню, в которой поет о шоколаде и "фабрике Вилли Вонки", а Тимоти как раз снимается в фильме про Вонку.

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Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер начали встречаться, если верить журналистам таблоидов и фото папарацци. Но бывший парень Кайли, рэпер Трэвис Скотт с этим явно не смирился, судя по треку "Meltdown" из его нового альбома. Об этом пишет Page Six.

Для своего нового альбома "Utopia" Трэвис Скотт записал трек, в котором читает рэп о "шоколаде" и "фабрике Вилли Вонки", а затем говорит неназванной бывшей любовнице, что она пытается найти "другое пламя, такое же горячее, как я, с***ка".

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Шаламе играет роль вымышленного шоколатье Вилли Вонки в новом фильме "Вонка", поэтому поклонники недолго размышляли в социальных сетях о том, кого имел в виду 32-летний рэпер.

"Никогда в жизни не подумал бы, что Трэвис Скотт будет петь о Тимоти Шаламе", — пошутил один из комментаторов.

Тимоти Шаламе Фото: Getty Images

"Если б я потерял свою девушку из-за Вилли Вонки, я бы точно об этом не пел и не привлекал к этому внимание", — написал другой.

А еще один комментатор, что это очень самонадеянно со стороны Скотта петь о том, что он "сексуальнее Тимоти Шаламе".

Шаламе публично не отреагировал на песню, как и Кайли Дженнер.

Кайли Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Слухи о романе 25-летней Кайли Дженнер и Шаламе появились в апреле после того, как сплетник Deuxmoi в Instagram заявил, что они тайно встречаются друг с другом.

Вскоре после этого источник сообщил, что звезда телешоу "Кардашьян" и звезда "Дюны" поддерживают "веселые и непринужденные отношения".

"Это несерьезно, но Кайли нравится общаться с Тимоти и наблюдать за развитием событий", — сообщил инсайдер в интервью "Entertainment Tonight.

Трэвис Скотт и Кайли Дженнер встречались с 2017 года. У пары двое детей: пятилетняя Сторми и Эйр, которому исполнился год.

Тимоти Шаламе — первый ухажер основательницы Kylie Cosmetics после ее окончательного разрыва со Скоттом в конце 2022 года.

Его видели у ее дома, а недавно она появилась со следами от страстных поцелуев на шее.