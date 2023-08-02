Кайлі Дженнер перетворилася на мініляльку в стильному вбранні
Кайлі Дженнер перетворилася на серію мініляльок Bratz для лімітованої колекції фігурок.
Перша в історії співпраця Bratz зі знаменитостями охоплює шість "Bratzified" версій мільярдерки Кайлі Дженнер, одягнених в одні з найзнаковіших вбрань для червоної доріжки. Про це пише BuzzFeed
Образи охоплюють блідо-бузкову сукню Versace з оздобленням пір'ям, у якій вона сяяла на Met Gala 2019, і чорну сукню з корсетом і кришталевою короною, у якій вона хизувалася на відкритті виставки Тьєррі Мюглера в листопаді 2022 року.
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Кожна лялечка, що зображає Кайлі Дженнер, коштує 9,99 долара та постачається з одним мініаксесуаром — наприклад, фірмовим кабріолетом Дженнер, її італійським Greyhoud Norman або величезним телефоном у формі губ — і посібником для колекціонера.
"Я була фанаткою Bratz із дитинства, і я завжди хотіла свою власну ляльку Bratz", — сказала 25-річна зірка шоу "Кардаш'янів" у пресрелізі, опублікованому в Hollywood Reporter.
"Мені сподобався кожен етап процесу створення цих ляльок минулого року", — зізналася мільярдерка.
Для Жасмін Ларіан — засновниці та креативної директорки як Bratz, так і модного бренду Cult Gaia — партнерство з Дженнер є "сентиментальним".
"Кайлі справді втілює в собі все, що відстоювали Bratz із моменту їхнього створення 22 роки тому — від руйнівного та бунтарського до енергійного та виразного", — сказала вона.
Художня директорка бренду Челсі Грін додала, що вона та її команда подбали про те, щоб фігурки "були максимально автентичними та ретельно продуманими".
Нагадаємо, Bratz із 2001 року випускає компанія MGA Entertainment. Спочатку серія містила в собі тільки чотирьох ляльок — Ясмін, Джейд, Хлою та Сашу.
Незабаром Bratz стали популярними в Європі та склали серйозну конкуренцію лялькам Барбі, які протягом багатьох років утримували лідерство на ринку іграшок для дівчаток.
До 2005 року виторг від світових продажів "Братц" склав 2 мільярди доларів США, а до 2006 року продукція "Братц" відвоювала 40% ринку модних ляльок для дівчаток.
Нагадаємо, у новому фільмі "Барбі" теж з'являються ляльки "Братц" у вигляді школярок, які лають Барбі, яка потрапила в реальний світ.
Кореспондентка Фокусу побувала на допрем'єрному показі "Барбі" та поділилася враженнями про головний хіт цього літа.