Кайлі Дженнер та Тімоті Шаламе розійшлися, — ЗМІ

Зіркова пара була разом близько семи місяців, хоча офіційно цього не коментувала.

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25-річна американська теледіва Кайлі Дженнер та 27-річний актор Тімоті Шаламе вирішили розійтися після 7 місяців стосунків. Про це пише Life & Style.

Джерело ексклюзивно розповіло виданню, що Шаламе припинив свій роман з однією з клану Кардашʼян. Розрив дуету стався через сім місяців після того, як вони вперше спровокували чутки про стосунки на початку 2023 року.

"Вона каже людям, що все між ними природно вирішилося, тому що вони обидва зайняті та подорожують", — розповідає інсайдер, а потім додає: "Але друзі шепочуться, що Кайлі кинули". Деякі близькі моделі навіть підозрюють, що 27-річний актор "Дюни" використовував зірку реаліті-шоу для реклами свого майбутнього фільму "Вонка".

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Кайлі Дженнер Фото: Getty Images

"Кайлі грає в це невимушено, але її друзі знають, що це може жалити", — додає джерело. "Тімоті був першим хлопцем, з яким вона дійсно провела час після розлучення з Тревісом [Скоттом]. Вона навіть познайомила його зі своєю родиною".

Тімоті Шаламе Фото: Getty Images

Від стосунків з Тревісом Скоттом Кайлі виховує двох дітей — доньку Стормі та сина Ейра. Зіркова пара вирішила розійтися на початку 2023 року.

Нагадаємо, Тревіс Скотт заспівав про Тімоті Шаламе в новому треку.

Також Фокус писав про ляльку Bratz, натхненну образом Кайлі Дженнер.