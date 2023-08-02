Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе разошлись, — СМИ

Звездная пара была вместе около семи месяцев, хотя официально этого не комментировала.

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25-летняя американская теледива Кайли Дженнер и 27-летний актер Тимоти Шаламе решили разойтись после 7 месяцев отношений. Об этом пишет Life & Style.

Источник эксклюзивно рассказал изданию, что Шаламе прекратил свой роман с одной из клана Кардашьян. Разрыв дуэта произошел через семь месяцев после того, как они впервые спровоцировали слухи об отношениях в начале 2023 года.

"Она говорит людям, что все между ними естественно разрешилось, потому что они оба заняты и путешествуют", — рассказывает инсайдер, а затем добавляет: "Но друзья шепчутся, что Кайли бросили". Некоторые близкие модели даже подозревают, что 27-летний актер "Дюны" использовал звезду реалити-шоу для рекламы своего будущего фильма "Вонка".

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Кайли Дженнер Фото: Getty Images

"Кайли играет в это непринужденно, но ее друзья знают, что это может жалить", — добавляет источник. "Тимоти был первым парнем, с которым она действительно провела время после развода с Трэвисом [Скоттом]. Она даже познакомила его со своей семьей".

Тимоти Шаламе Фото: Getty Images

От отношений с Трэвисом Скоттом Кайли воспитывает двоих детей — дочь Сторми и сына Эйра. Звездная пара решила разойтись в начале 2023 года.

Напомним, Трэвис Скотт спел о Тимоти Шаламе в новом треке.

Также Фокус писал о кукле Bratz, вдохновленной образом Кайли Дженнер.