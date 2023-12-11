Кайлі Дженнер таємно відвідала прем'єру фільму "Вонка" свого бойфренда Тімоті Шаламе

Кайлі не пішла по червоній доріжці, а проникла на прем'єру в Лос-Анджелесі, ховаючись від фотографів.

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Кайлі Дженнер пробралася на прем'єру фільму "Вонка" свого коханого Тімоті Шаламе в Лос-Анджелесі повз червону доріжку. 26-річна магнатка макіяжу та 27-річний актор романтично пов'язані з квітня. Свій роман вони не афішували до вересня, поки їх не сфотографували за поцілунком на концерті Бейонсе. Про це пише Daily Mail.

Кайлі Дженнер пробралася в кінотеатр на прем'єру "Вонки" зі своєю матір'ю Кріс Дженнер, а не пройшла по червоній доріжці.

Поки актори позували на червоній доріжці в розкішному вбранні, Кайлі обрала чорний ансамбль, який складався з прозорого чорного топа, обтислої максіспідниці та пухнастої сумочки.

Її з матір'ю супроводжували кілька охоронців.

Кайлі Дженнер на прем'єрі "Вонки"

Про роман Кайлі й Тімоті вперше заговорили у квітні цього року, після того як вони знайшли спільну мову на модному заході в Парижі за кілька місяців до цього.

Вони ретельно приховували свої стосунки, поки не оприлюднили їх на концерті Бейонсе, поцілувавшись у ВІП-ложі. Примітно, але на концерті також був присутній її колишній хлопець Тревіс Скотт.

Раніше джерело повідомило, що Тімоті Шаламе в захваті від своєї нової дівчини та її успіхів. Він вважає її приголомшливою матір'ю.

У Кайлі двоє дітей від Тревіса Скотта — п'ятирічна дочка Стормі та майже дворічний син Ейр.

Вона також дуже щаслива з Тімоті й називає його "своїм хлопцем".

"Він дуже підтримує її кар'єру, а вона — його. Вони обоє намагаються відвідувати важливі одне для одного заходи", — зазначив інсайдер, згадавши і сім'ю Кайлі, клан Дженнер-Кардаш'ян.

Родичі Кайлі й особливо її мати Кріс Дженнер дуже раді за Кайлі та кажуть, що відтоді, як вона почала зустрічатися з Тімоті, вона здається "дуже задоволеною, розслабленою та зосередженою".

Поки пара ще жодного разу не виходила разом на червону доріжку, що дуже засмучує фанатів.

Нагадаємо, у новому фільмі "Вонка" Тімоті Шаламе грає кондитера та шоколатьє Віллі Вонку, роль якого раніше виконував Джин Вайлдер і Джонні Депп.

Тімоті Шаламе на прем'єрі "Вонки" в Лос-Анджелесі

На прем'єрі в Лос-Анджелесі Тімоті викликав справжній фурор, з'явившись на червоній доріжці в блискучій чорній куртці зі шкіри алігатора з відповідними вузькими штанами та черевиками. За роль Вонки він отримав дев'ять мільйонів доларів. Крім нього, на цю роль претендували Том Голланд, Дональд Гловер, Езра Міллер і Раян Гослінг.

А Г'ю Ґрант, який також був присутній на прем'єрі, раніше зізнався, що йому зовсім не сподобалося грати умпа-лумпу — маленького помічника Віллі.