Дева Кассель поддерживает дружбу с экс-супругой отца (фото)

Тина Кунаки и Венсан Кассель развелись в 2023 году. Сейчас каждый из них нашел новую любовь.

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Итальянская модель и актриса Дева Кассель поддерживает теплые отношения с бывшей женой своего отца Венсана Касселя. Снимками дочь Моники Беллуччи делится в Instagram.

Накануне юная знаменитость показала несколько кадров своих будней. На двух из них появилась французская модель Тина Кунаки, с которой отец Девы развелся в 2023 году. Девушки обнимались и улыбались.

"Ой, какой беспорядок", — написала Дева.

Тем временем Тина ответила в комментариях: "Я люблю тебя".

Дева Кассель

Интересно, что публикацию старшей дочери Венсана Касселя лайкнула его новая возлюбленная — модель Нара Баптиста. Об отношениях актера и звезды подиумов стало известно летом 2023 года.

Фото: скріншот

Весной того же года появилась информация о разводе Касселя и Кунаки, которые были женаты около пяти лет и воспитывали дочь Амазонию.

Впрочем, разрыв с актером не стал поводом для Тины не поддерживать хорошие отношения с его старшей дочерью.

Тина Кунаки и Венсан Кассель Фото: Getty Images

Дева родилась в браке Венсана и Моники Беллуччи. От их союза на свет также появилась дочь Леони, которая является гораздо менее медийной.

Напомним, Нара Баптиста показала новое фото с Венсаном Касселем.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Тины Кунаки, которая начала встречаться с фотографом Виктором Сантьяго.