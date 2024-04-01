Новая девушка Венсана Касселя поделилась свежим снимком с актером (фото)

Об отношениях Нары Баптисты и старшего за нее на 30 лет актера стало известно осенью 2023 года. Они время от времени делятся совместными кадрами и даже официально выходили вместе в свет.

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Новая девушка 57-летнего французского актера Венсана Касселя показала свежие фото с возлюбленным. Снимки 27-летняя бразильская модель Нара Баптиста опубликовала в Instagram.

Звездная пара позировала в темных образах в заведении. Судя по всему, Нара обрезала свои длинные черные волосы. Она также поделилась кадром, когда ехала верхом на лошади.

Об отношениях модели и старшего за нее на 30 лет актера стало известно осенью 2023 года. До этого он был женат на другой звезде подиумов — Тине Кунаки. Она родила Касселю дочь Амазонию, которую родители не показывают публике.

Нара Баптиста и Венсан Кассель Фото: скріншот Нара Баптиста Фото: скріншот

Весной 2023 года пара развелась после пяти лет брака. Причины такого решения знаменитости поклонникам не сообщили.

Венсан Кассель и Тина Кунаки Фото: Getty Images

Тина также уже начала новый роман. Ее избранником стал давний друг Виктор Сантьяго — актер и фотограф.

До Кунаки Кассель был женат на Монике Беллуччи, которая родила ему двух дочерей — Деву и Леони. Старшая наследница экс-пары активно строит модельную и актерскую карьеры.

Дева Кассель Фото: Instagram/Deva Cassel

Напомним, Тина Кунаки тем временем показала новый снимок с Виктором Сантьяго.

Также Фокус писал о поздравлении Венсана Касселя с днем рождения от Нары Баптисты.