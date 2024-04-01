Новая девушка Венсана Касселя поделилась свежим снимком с актером (фото)
Об отношениях Нары Баптисты и старшего за нее на 30 лет актера стало известно осенью 2023 года. Они время от времени делятся совместными кадрами и даже официально выходили вместе в свет.
Новая девушка 57-летнего французского актера Венсана Касселя показала свежие фото с возлюбленным. Снимки 27-летняя бразильская модель Нара Баптиста опубликовала в Instagram.
Звездная пара позировала в темных образах в заведении. Судя по всему, Нара обрезала свои длинные черные волосы. Она также поделилась кадром, когда ехала верхом на лошади.
Об отношениях модели и старшего за нее на 30 лет актера стало известно осенью 2023 года. До этого он был женат на другой звезде подиумов — Тине Кунаки. Она родила Касселю дочь Амазонию, которую родители не показывают публике.
Весной 2023 года пара развелась после пяти лет брака. Причины такого решения знаменитости поклонникам не сообщили.
Тина также уже начала новый роман. Ее избранником стал давний друг Виктор Сантьяго — актер и фотограф.
До Кунаки Кассель был женат на Монике Беллуччи, которая родила ему двух дочерей — Деву и Леони. Старшая наследница экс-пары активно строит модельную и актерскую карьеры.
Напомним, Тина Кунаки тем временем показала новый снимок с Виктором Сантьяго.
Также Фокус писал о поздравлении Венсана Касселя с днем рождения от Нары Баптисты.