Молодая возлюбленная Венсана Касселя поздравила его с 57-летием (фото)
Новая избранница актера сидела у него на коленях на фоне Эйфелевой башни.
27-летняя австралийская модель Нара Баптиста поздравила с 57-летием своего бойфренда Венсана Касселя, которое он отметил 23 ноября 2023 года. Романтический снимок новая возлюбленная французского актера опубликовала в Instagram.
Именинник и Баптиста позировали на фоне Эйфелевой башни в Париже, судя по одежде, в теплое время года. На фото модель бразильского происхождения сидела на коленях актера. Одну руку Нара положила на руку Касселя, а другая оказалась на голове именинника. Тем временем бывший муж Моники Беллуччи обнимал свою молодую возлюбленную.
"С днем рождения, мой хороший", — подписала парижский кадр австралийская модель.
Слухи о новых отношениях Касселя появились в конце лета 2023 года. В сентябре папарацци "поймали" звездную пару, когда те купались, обнимаясь и целуясь в воде. Хотя официально французский актер не комментирует новый роман.
С 2018 по 2023 годы именинник состоял в браке с другой моделью — 26-летней Тиной Кунаки. Звезда подиумов родила актеру дочь Амазонию. Однако весной 2023 года стало известно об их разводе.
Еще раньше Венсан был женат на итальянской актрисе Монике Беллуччи, 59, от союза с которой подрастают двое детей — дочери Дева и Леони.
Напомним, Венсан Кассель поздравил с 19-летием старшую дочь от Моники Беллуччи.
Также Фокус писал о разводе Венсана Касселя и Тины Кунаки.