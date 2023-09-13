"Моя любовь": Венсан Кассель поздравил дочь Деву с 19-летием (фото)

12 сентября 2023 года Деве Кассель исполнилось 19 лет.

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56-летний французский актер Венсан Кассель поздравил с 19-летием дочь Деву. Снимком именинницы и словами пожеланий бывший муж Моники Беллуччи поделился в Instagram.

"Моя любовь, мое божественное создание, моя Девинья, все, чем ты есть и всегда была, заставляет меня гордиться тем, что я — твой отец. 3 днем рождения, дорогая, все самое лучшее впереди. Я люблю тебя", — отметил отец троих детей.

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Деву Кассель заметили на съемках для Dolce & Gabbana в Риме (фото)

На фото наследница Моники Беллуччи и Венсана Касселя позирует в бассейне на фоне пальмы без макияжа. На ее лице видно несколько капель воды.

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Дева Кассель

От брака с итальянской актрисой у Касселя также есть дочь Леони. Пара распалась в 2013 году.

В 2018 Венсан женился на младшей на 30 лет модели Тине Кунаки. Они воспитывают общую дочь Амазонию, однако в 2023 году стало известно об их разрыве.

Тина Кунаки и Венсан Кассель Фото: vincentcassel/Instagram

Сейчас о личной жизни звезды "Черного лебедя" практически ничего не известно. А Моника Беллуччи тем временем встречается с режиссером Тимом Бертоном.

Напомним, Венсан Кассель вышел на подиум во время Парижской недели моды.

Также Фокус писал о съемке Девы Кассель топлес в рекламном кампейне модного бренда.