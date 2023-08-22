Моника Белуччи объяснила, за что полюбила Тима Бертона

Режиссер и актриса встречаются чуть больше года, а сейчас еще и работают вместе над фильмом "Битлджус 2".

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58-летняя итальянская актриса и модель Моника Белуччи, в интервью испанскому Harper's Bazaar откровенно рассказала о своих отношениях с известным американским режиссером, 64-летним Тимом Бертоном.

О романе пары стало известно еще в прошлом году, однако никаких официальных подтверждений этого не было, кроме случайных фотографий, сделанных папарацци. Более веские основания предполагать, что у них все серьезно, появились после того, как Тим и Моника вместе приехали на кинофестиваль Люмьер в Лионе в октябре 2022 года. На тот момент они встречались уже четыре месяца.

Теперь же итальянская кинодива открыто призналась, за что полюбила этого мужчину.

"Я нашла в Тиме чудесный дух. Я встретила потрясающую душу", – охарактеризовала свои чувства к режиссеру актриса. Кстати, впервые их пути пересеклись в 2006 году на красной дорожке Каннского кинофестиваля, но в то время они оба были в отношениях.

Об отношениях пары заговорили еще в прошлом году Фото: Getty Images

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В беседе она также охарактеризовала свое отношение к славе, поскольку ее карьера длится с начала 1990-х годов:

"Слава – палка о двух концах, она вызывает много любопытства, а также может спровоцировать противоречивые чувства. Когда я не работаю, мне нравится вести нормальную жизнь: хожу по магазинам, вожу дочерей в школу".

Несколько ранее в разговоре с Elle France Белуччи на вопрос о своем романе ответила:

"Что я могу сказать… Прежде всего, я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни… Я знаю этого человека, люблю его, и сейчас я собираюсь встретиться с режиссером, начинается еще одно приключение".

Она похвалила его режиссерские способности, поскольку работает с ним на съемках "Битлджуса 2":

"Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона. Мне нравится этот мир грез, где монстры добры, как будто мы можем превратить наши темные аспекты во что-то светлое и прощающее. В фильмах Тима Бертона об этом много говорится".

Моника выходила замуж два раза. С 1990 по 1994 год Беллуччи была замужем за фотографом Клаудио Карлосом Бассо. На съемках фильма "Квартира" в 1995 году она познакомилась с французским актером Венсаном Касселем и вышла за него замуж в августе 1999-го. В браке родились дочери Дева и Леони. Однако брак двух звезд не выдержал испытаний: в 2013 году пара рассталась и развелась, но осталась близкой.

Тим Бертон с 2001 по 2014 год был в отношениях с актрисой Хеленой Бонем Картер.

Ранее Фокус писал, что Моника Белуччи показала архивные снимки своих дочерей.