Моніка Беллуччі пояснила, за що полюбила Тіма Бертона

Режисер і актриса зустрічаються трохи більше року, а зараз ще й працюють разом над фільмом "Бітлджус 2".

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58-річна італійська акторка і модель Моніка Беллуччі в інтерв'ю іспанському Harper's Bazaar відверто розповіла про свої стосунки з відомим американським режисером, 64-річним Тімом Бертоном.

Про роман пари стало відомо ще торік, проте жодних офіційних підтверджень цього не було, крім випадкових світлин, зроблених папараці. Більш вагомі підстави припускати, що у них все серйозно, з'явилися після того, як Тім і Моніка разом приїхали на кінофестиваль Люм'єр у Ліоні в жовтні 2022 року. На той момент вони зустрічалися вже чотири місяці.

Тепер же італійська кінодіва відкрито зізналася, за що покохала цього чоловіка.

"Я знайшла в Тімі чудовий дух. Я зустріла приголомшливу душу", — охарактеризувала свої почуття до режисера актриса. До речі, вперше їхні шляхи перетнулися 2006 року на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, але на той час вони обидва були у стосунках.

Про стосунки пари заговорили ще минулого року Фото: Getty Images

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У бесіді вона також охарактеризувала своє ставлення до слави, оскільки її кар'єра триває з початку 1990-х років:

"Слава — палиця з двома кінцями, вона викликає багато цікавості, а також може спровокувати суперечливі почуття. Коли я не працюю, мені подобається вести нормальне життя: ходжу по магазинах, вожу дочок до школи".

Дещо раніше в розмові з Elle France Беллуччі на запитання про свій роман відповіла:

"Що я можу сказати... Насамперед, я рада, що зустріла цю людину. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються в житті... Я знаю цю людину, кохаю її, і зараз я збираюся зустрітися з режисером, починається ще одна пригода".

Вона похвалила його режисерські здібності, оскільки працює з ним на зйомках "Бітлджуса 2":

"Я кохаю Тіма. І я дуже поважаю Тіма Бертона. Мені подобається цей світ мрій, де монстри добрі, наче ми можемо перетворити наші темні аспекти на щось світле і таке, що прощає. У фільмах Тіма Бертона про це багато говориться".

Моніка виходила заміж двічі. З 1990 по 1994 рік Беллуччі була одружена з фотографом Клаудіо Карлосом Бассо. На зйомках фільму "Квартира" 1995 року вона познайомилася з французьким актором Венсаном Касселем і вийшла за нього заміж у серпні 1999-го. У шлюбі народилися доньки Дева і Леоні. Однак шлюб двох зірок не витримав випробувань: 2013 року пара розійшлася і розлучилася, але залишилася близькою.

Тім Бертон з 2001 по 2014 рік був у стосунках з актрисою Геленою Бонем Картер.

Раніше Фокус писав, що Моніка Беллуччі показала архівні знімки своїх дочок.